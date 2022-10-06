путіну більше нема на кого ставити: ветеран розповів, чи піде лукашенко на відкриту війну

Останньою надією путіна є допомога Білорусі

Активний наступ Збройних сил України в східних та південних регіонах успішно продовжується. Військові з кожним днем підіймають все більше українських прапорів над звільненими населеними пунктами, а армія росії зазнає постійних невдач. У зв'язку з цим важко передбачити наступні дії російського диктатора володимира путіна. Вже з'явилися думки, що білоруські війська почнуть наступ на північні області України, але це все ж таки малоймовірно.

Про це повідомив ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду "Повернися живим" Андрій Римарук в ексклюзивному інтерв'ю для "Телеграфу". За його словами, Білорусь справді є вже єдиною ставкою кремля, путін відчайдушно намагається залучити лукашенка у цю війну.

"Але картопляний дід досить хитрий. І поки що не погоджується на це. Бо розуміє, чим усе скінчиться. Він бачив, як навесні росіяни відгрібали на Київщині, Сумщині, Чернігівщині. Як згодом їм "прилетіло" на Харківщині. І отримували люлей люди, які мають бойовий досвід. А білоруси такого не мають. Армія є. Невелика, але є. Але досвіду нема", — підкреслив ветеран.

Він вважає, що другий – північний – фронт з боку Білорусі не буде відкритий. Як зазначає Римарук, "як тільки вони рипнуться, ми їх відразу закопаємо".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, диктатор олександр лукашенко відкрито визнав участь Білорусі у так званій "спеціальній військовій операції". За його словами, Білорусь нікуди не посилає своїх військових і не вбиває людей.