"Польща, Литва і Україна затягують війну". Як росія намагається розсварити ЄС

Загострення наративу про "ескалацію війни Литвою" спостерігається у контексті зупинки транзиту до Калінінграду через Литву

Кремлівська пропаганда, яка останнім часом пробуксовує через успіхи ЗСУ і намагається залякати Захід погрозами ядерної війни, все ще намагається розсварити між собою європейські країни. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює, до яких засобів вдаються пропагандисти на прикладі наративів, які були виявлені під час моніторингу Ukraine War Disinfo Working Group прокремлівських каналів в 11 країнах Європи у період з 20 червня по 25 вересня.

Так, за словами аналітика Центру Ірини Суботи, російська пропаганда націлилася посіяти розбрат серед європейських країн, передає Lb.ua.

На думку російських пропагандистів та згідно з їхніми повідомленнями у місцевих каналах європейських країн, Литва, Польща, ЄС, США та Україна "затягують війну та призводять до її ескалації". Наприклад, загострення наративу про "ескалацію війни Литвою" спостерігається у контексті зупинки транзиту до Калінінграда через Литву.

Окрім цього, під прицілом російської пропаганди перебували Польща та Литва у якості наступної цілі нападу росії серед європейських країн. Саме на них, згідно з пропагандистськими повідомленнями в 11 країнах Європи, рф начебто збирається напасти наступною. А також рф іноді погрожує нападом "країнам НАТО" загалом.

Польща вже неодноразово отримувала подібні погрози від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як повідомляв "Телеграф", з 19 вересня до Литви можуть приїжджати лише росіяни, які потрапляють до списку винятків, решті не допоможе навіть наявність шенгенської візи. Серед винятків — деякі водії фур, а також дипломати. Одночасно з Литвою кордони росіянам закрили Латвія, Естонія та Польща.

Також у червні Литва заблокувала транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області. Цей крок був узгоджений з Єврокомісією. Втім, уже за місяць залізничний транзит було відновлено.