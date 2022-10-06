У Раді назвали креативний спосіб, як покарати нардепів-зрадників

Нардеп Віталій Безгін розказав про деякі інструменти позбавлення мандатів обранців від ОПЗЖ

Держава має унеможливити, аби в місцеві ради та парламент обиралися колаборанти чи проросійські політики, тим паче проти яких відкриті кримінальні справи за колабораціонізм чи держзраду. Інакше вони знову "перефарбуються" та намагатимуться в черговий раз потрапити у владу на всіх рівнях.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін.

"Насправді має бути жорстка юридична позиція. Давайте згадаємо помилки минулого. Бувало, що в якийсь політичний суб'єкт тушки перебігають, змінюючи прапор. Ми це проходили з Партією регіонів, ОПЗЖ і комуністами. Вони ж всі з часом "поспливали". Маю на увазі те, що коли санкції застосовуються, це має бути персоніфіковано, коли є конкретно потенційний зрадник, повинно бути судове рішення (вирок) з усіма наслідками. І державний зрадник повинен не обиратися, а сидіти", — зазначає народний депутат.

За його словами, якщо влада буде просто постійно забороняти політичні вивіски, "думаю, що від цього не буде системного результату". "Якщо є якийсь політик, він має нести відповідальність, і мова не тільки про політичну, а кримінальну, — продовжує обранець. — Нагадаю про гауляйтера Запорізької області Балицького, який їздив до путіна. Це ж народний депутат України минулого скликання. Навіть тоді його погляди ні для кого не було таємницею. Тим не менше він був депутатом, який згодом зрадив Україну. Тож мають бути судові вироки".

В цьому контексті парламентар визнав провал люстрації, а "в люстраційному законі десь у чомусь було політичної доцільності більше, ніж практичного інструменту".

"Тобто коли реальні люди працювали при владі Януковича (всі ці медведчуки, бойки і так далі) і обиралися у Верховну Раду, то вибачте, це у нас вийшла чиста маніпуляція. Звісно, треба знову ж таки підходити більш ретельно і чітко розуміти, як ми будемо розмежовувати. Бо насправді, коли буде деокупований Крим, буде ще більше питань, там тисячі людей, які зараз співпрацюють з російською владою", — каже Безгін.

У той же час, як повідомив "слуга народу", у Раді думають над тим, як юридично можна позбавляти мандатів нардепів. З'явились певні креативні ідеї з цього приводу.

"Тут теж ситуація з категорії справедливості та деяких прогалин нашої недосконалої Конституції, яка фактично захищає таких нардепів. І для якихось обмежень має бути судовий вирок. Але насправді у свого колеги з фракції CН Романа Грищука у Фейсбуці прочитав прикольну позицію про те, що деякі нардепи втекли за кордон, сидять там, і ніхто не знає, де вони. Тобто теоретично їх можна спробувати оголосити такими, які загубилися і пропали безвісти. А це вже є підставою для позбавлення депутатського мандату. Думаю, це звісно, така собі крихка крига і сумнівне витягання норми, але принаймні пошук способу доречний і суспільний запит на це є. Тому такі креативні рішення треба шукати", — підкреслює народний депутат.