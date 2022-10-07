Брехня Кремля, Путін у бункері та майбутнє армії РФ: ТОП-5 тез зі звернення Резнікова до російських військових

Міністр оборони наголосив: усім, хто відмовиться виконувати злочинні накази та здасться в полон, гарантується збереження життя

Сьомого жовтня, в день 70-річного ювілею російського диктатора Володимира Путіна, міністр оборони України Олексій Резніков випустив відеозвернення до солдатів та керівників армії РФ. Під час восьмихвилинного виступу чиновник розповів, чим зараз займається ЗСУ, які плани щодо звільнення має Україна, та пояснив, чого варто чекати самим окупантам.

Запис звернення викладено на YouTube-каналі "Військового телебачення України". "Телеграф" спеціально для своїх читачів обрав п’ять найголовніших тез, які були спрямовані, перш за все, на бійців армії противника.

Про українське військове командування

Генерал Валерій Залужний. Головнокомандувач Збройних Сил України Його знають та поважають не лише в Україні, а й у багатьох країнах. Поважають, що він успішно захищає свою країну проти однієї з найсильніших армій світу. Він не соромиться визнати, що уважно вивчав роботи начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Нині ж грамотно застосовує цю науку на полі бою.

Генерал-полковник Олександр Сирський. Командувач наших сухопутних військ. Саме він керував обороною Києва. А зараз очолює операцію у Харківській та Луганській областях.

Віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Командувач Військово-Морських Сил України. Він із своїми людьми відправив на дно російський флагман. Вперше за 100 років.

Генерал-лейтенант Микола Олещук. Командувач Повітряних Сил України. Які ваша пропаганда знищила словами ще в лютому. Але ви досі щодня ховаєте товаришів.

Наші десантники під командуванням генерал-майора Максима Миргородського зараз у перших лавах згортають вашу оборону. Де ваш десант? Ви знаєте. Там же де і ваша морська піхота. На цвинтарях.

Про брехню російського командування

Вас обдурили та зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку. А відправили в пастку. Ви платите кров’ю за чиїсь фантазії та хибні цілі.

Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО.

Країни НАТО постачають нам зброю. Це правда. Але б’ють вас цією зброєю українські воїни. Ви про це знаєте.

Про різницю між Путіним та Зеленським

Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами чи звільнений Ізюм. Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене.

Наш Президент – зі своєю армією. А де ваш? […]

Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили помирати не за праву справу. Може, тому ваш ховається в бункері, а не тримає удар поряд з вами? Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву.

Про переговори з Москвою

З людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже не говоритиме. Про це чітко сказав Президент України. Хто представить Росію на можливих переговорах у майбутньому? Я вам скажу. Ті, хто вас уже обдурив. І готується зробити винними. Тому що або вони, або ви. І ви знаєте, що це правда.

Про майбутнє російських військових

Як ви увійдете в історію? Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви і залишитеся в пам’яті як злодії, ґвалтівники та вбивці.

Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських чоловіків загинуть. Ще більше залишиться без рук та без ніг. Але їх осоромлять. А вас зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз. Згадайте війни у Чечні. Вас вже публічно принижують ті, хто воює у тік-тоці. І це лише початок. […]

У московських чиновників та політиків, які відправили вас на війну, гроші та майно знаходяться у країнах НАТО. Які дають нам зброю. Їхні сім’ї в країнах НАТО. Зовсім недавно вони чудово себе почували у Лондоні та Вашингтоні. Їм триста років не потрібен Лиман, Попасна чи Каховка. Вони навіть не знають, де це. Вони розуміють, що потрапили до пастки з війною. І зроблять усе, щоб списати на вас свої прорахунки. Свою крадіжку. Перекласти відповідальність.

Після війни саме ви дивитиметеся в очі калікам, вдовам і сиротам ваших солдатів. Бо ніхто з Кремля до них не вийде.

Вам доведеться жити поруч із тими, хто зараз натовпом біжить від мобілізації до Фінляндії, Грузії, Казахстану і навіть Монголії.

І вони будуть впевнені, що вчинили правильно. Ви ж ЦЕ усвідомлюєте, чи не так?

Під кінець свого виступу Олексій Резніков наголосив, що Україні не потрібна російська територія, але все, що належить нам за міжнародним правом, ми повернемо. Також він додав, що кремлівських злочинців чекає суд, і самі військові армії РФ можуть цьому посприяти. Тому Україна й гарантує безпеку та збереження життя всім тим окупантам, які готові самостійно здаватися в полон.

"Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію — від приниження. Але час минає. Не проґавте його", — резюмував міністр оборони.