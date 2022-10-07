Загроза досягла піку: Байден серйозно оцінив ризик ядерного удару

США до кінця намагатимуться вирішити конфлікт дипломатичним шляхом

З моменту оголошення росією часткової мобілізації, коли президент російської федерації володимир путін у черговий раз пригрозив світу застосуванням зброї масового ураження, ескалація навколо цієї заяви невпинно почала зростати до небачених масштабів. Вважається, що на цей момент загроза ядерного удару є найвищою з часів Карибської ракетної кризи.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час своєї промови в Нью-Йорку в четвер, 6 жовтня. Він зазначив, що путін не жартує, коли "говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його збройні сили значно програють".

"Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та Кубинської ракетної кризи. Я не думаю, що існує така річ, як здатність легко використовувати тактичну ядерну зброю та не закінчити Армагеддоном", — заявив Байден.

Крім того, Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами президента, у США намагаються з’ясувати, "де він (путін – ред.) опиняється в такому становищі, щоб не тільки не втратити обличчя, а й не втратити значну владу в росії?".

"Ми не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не маємо оцінок, що президент путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї", — додав американський президент.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент США виступив на Генасамблеї ООН із заявою про те, що ядерні погрози путіна безросудні. До того ж, він додав, що росії ніхто не погрожував, аби вона застосовувала таку серйозну зброю.