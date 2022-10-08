Перемога може бути вже цього року: експерти дали цікавий прогноз

Думки різняться, але вважається, що перемога України значно наблизилася

На 227 день повномасштабної війни росії проти України ситуація на полі бою встигла кардинально змінитися. Збройні сили України активно наступають у східних та південних областях і кожного дня звільняють все нові території. Усе більше шансів є на те, що українські війська здобудуть перемогу до кінця 2022 року.

Про це йдеться в матеріалі британського видання "The Times". Вони посилаються на слова британського високопосадовця, який прогнозує, що ЗСУ з такими ж темпами, які можна побачити зараз, зможуть відтіснити російські війська на кордони 23 лютого "вже до Різдва", маючи на увазі католицьке свято 24 грудня.

Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес погоджується з цією думкою. За його словами, переломним моментом остаточно стане деокупація Херсона і наближення до Криму, коли можна буде завдавати артилерійських ударів по цілям противника. Таким чином російські загарбники в Криму будуть у пастці.

"Зважаючи на все те, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року російські військові будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки", – зазначив Ходжес.

Проте, політолог Маттіа Неллес не вірить у закінчення війни в Україні до 2022 року. Усьому причина велике скупчення військ окупанта в Херсоні. Співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді погоджується з тим, що ні Україна, ні російська федерація ще не вичерпали своїх можливостей і будуть переходити в більш вигідні тактичні і стратегічні позиції, щоб продовжити боротьбу наступного року.

"Температура вдарить на полі бою, солдатам стане важче діяти і їхня здатність проводити наступальні операції буде обмежена", – додав Гаді.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, командувач Об’єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, наскільки можливий повторний наступ ворогів з Білорусі. За його словами, це може статися вже через 2-3 місяці.