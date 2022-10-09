Досить виконувати забаганки Кремля: Україна жорстко звернулася до Білорусі на тлі нової провокації

За врученням дипломатичної ноти українському послу можуть вільно стояти російські спецслужби

У Білорусі, яка лише днями заявила про готовність спільно з рф розгорнути додаткові війська на кордоні, знову заговорили про погрози з боку України. При цьому на дуже високому рівні, адже українського посла в Мінську Ігоря Кизима було викликано в МЗС Білорусі для вручення дипломатичної ноти.

У пресслужбі українського Міністерства закордонних справ уже дали чітку та зрозумілу відповідь на подібні провокації з боку уряду лукашенка. Насамперед дипломати порадили білоруським колегам перевіряти інформацію та припинити виконувати вказівки Кремля.

Інцидент із врученням ноти стався напередодні увечері, 8 жовтня. Посла Ігоря Кизима фактично викликали "на килим" — йому заявили, що Україна готується завдати удару по білоруській території, чим погрожує місцевому населенню.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим

"Ця інформація не відповідає дійсності, — стверджують у МЗС України. — Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану російської федерації щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України".

Як зазначають вітчизняні дипломати, білорусам варто припинити вірити російським провокаціям, а також облишити всіляку підтримку росії, яка продовжує проявляти агресію щодо України.

При цьому в МЗС України наголосили: наша країна поважає основні норми міжнародного права і ніколи не претендувала на чужі території. Тому звинувачувати її навіть у думках про подібне — дуже безглуздо та немає сенсу.

Зазначимо, лише кілька днів тому помітили певне потепління з боку Білорусі до України, адже на офіційних ресурсах практично зникла жорстка риторика. Цілком імовірно, що на подібне вплинули успіхи ЗСУ на фронті.

"Телеграф" також писав, якою є ймовірність залучення білоруської армії у відкрите протистояння з Україною. Свою думку висловлював ветеран російсько-української війни Андрій Римарук.