Надія на союз із Китаєм стала провалом: у чому серйозно прорахувався путін

Попри створений образ серйозного і розумного політика кремлівський диктатор виявився вельми посереднім аналітиком

Перед початком війни з Україною у Кремлі могли сподіватися на укладання домовленості з Китаєм щодо встановлення світового панування та спільного протистояння Заходу. Однак офіційний Пекін, стосунки з яким у путіна дуже охололи останнім часом, вирішив чинити по-своєму. На це вплинули і провали армії рф, і серйозна відсіч України на полі бою, і певні особисті мотиви китайських політиків.

Докладніше про ситуацію, що склалася у відносинах КНР і путінського режиму, розповів колишній глава МЗС України Володимир Огризко в інтерв’ю OBOZREVATEL. Дипломат підкреслив, що путін справді серйозно прорахувався, зробивши ставку на підтримку Пекіна.

На думку Огризка, російський лідер щиро сподівався, що китайська влада відкрито підтримає його дії. Це мало втілити в життя бажання путіна створити "автократичну вісь Москва-Пекін", яка багато в чому порушила би безпеку всього світу.

"Він думав, що перемігши Україну та маючи підтримку Китаю, вони братимуть реванш у всьому світі і заганять Захід в оборонну позицію", — зазначив ексміністр.

При цьому володимир путін абсолютно не розумів інтереси самого Китаю. Це вкотре доводить, що з аналітикою і в самого російського диктатора, і його наближених вельми погано. КНР — далеко не та країна, яка стане на бік тих, хто відверто програє у війні.

Таким чином, росія фактично залишилася сама. Її примарні союзники у вигляді країн-ізгоїв можуть не братися до уваги, адже багато хто надає підтримку не з політичних, а економічних мотивів. А це зовсім інша історія.

"Вважати Північну Корею, Кубу чи Сирію союзником — це вже повний маразм, — вважає Володимир Огризко. — "Чудова" зовнішня політика Кремля довела росію до ручки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою Китаю, а також Індії можуть стримувати наміри путіна до "червоної кнопки" на ядерній зброї. При цьому на Заході продовжують робити Москві неоднозначні натяки на те, що навіть можливі союзники рф здатні допомагати саме Україні в нинішній війні.