Як хоче Москва: Туреччина планує посадити за стіл переговорів із рф чотири країни — ЗМІ

Турецький уряд усе ще балансує на тонкій межі між путінським і західним світом.

Попри вельми жорстке ставлення Туреччини до анексії росією української території ця країна продовжує демонструвати дива дипломатичної "розтяжки". Цього разу — у контексті підготовки нових переговорів. Цікаво, що "велику угоду", яка не може не зачіпати війни в Україні, хочуть обговорити лише з країнами Заходу.

За інформацією видання Milliyet, провести діалог можуть спробувати із представниками Сполучених Штатів, Великобританії, Франції та Німеччини. Журналісти не називають своїх джерел, але стверджують, що представники влади проаналізували всі виступи диктатора путіну з початку повномасштабного вторгнення. Грунтуючись нібито на отриманих даних, у Туреччині й зробили висновок, що Москва прагне до переговорів із Заходом.

Зазначається, що документи про пропозицію організації такого заходу не було передано всім західним столицям. При цьому Вашингтон через особисті канали нібито вже зміг ознайомитись із варіантом, представленним Анкарою.

"Споконвічні коментарі щодо плану впливових осіб у Вашингтоні досить позитивні, — пише Milliyet. — Питання лише в тому, чи можна зв’язатися з росією для такого діалогу".

Виходить, що фактично уряд Ердогана працює над тим, щоб організувати переговори "як хоче Москва" без попереднього узгодження з Кремлем. Таким чином Туреччина вкотре демонструє, що має певні особисті інтереси щодо врегулювання російсько-української війни.

При цьому у виданні уточнюють: офіційна Анкара поважає волю України та наголошує на необхідності повернутися до миру, який не передбачає застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив витримки з нещодавнього гучного інтерв’ю турецького президента Реджепа Ердогана, який чимало говорив про війну в Україні. Деякі висловлювання політика були досить неоднозначними.