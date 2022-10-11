"Готовий на будь-які жертви": що відомо про генерала Суровікіна, який очолює вторгнення в Україну

Суровікіна вважають справжнім "головорізом", здатним пожертвувати всім, щоб досягти мети

Призначення єдиного командувача армією окупантів, що вторглися в Україну, стало для диктатора володимира путіна своєрідною спробою "примиритися" із власними військовослужбовцями. При цьому генерал Сергій Суровкін, який очолив угруповання ворожих військ, є дуже близьким до російського президента і користується його величезною довірою. Варто зазначити, що самого військового характеризують не з найкращого боку — він дуже жорстокий і готовий на будь-які жертви.

Принаймні саме таку характеристику Суровікіну дав російський опозиціонер Ігор Яковенко в інтерв’ю OBOZREVATEL. Він підкреслює, що путіну зараз необхідно залагодити розкол між силовиками, що з’явився через спроби перекласти всю відповідальність за провали на сергія шойгу та інших генералів.

Нерозуміння між путіним, Міноборони та генштабом армії рф міцнішає щодня, говорить Яковенко. Не в останню чергу це пов’язано з публічним невдоволенням пригожина та кадирова окремими діями російських військових в Україні. Бажаючи прикрити власну недалекоглядність, путін намагався побічно звинуватити у всіх проблемах військове командування армії. Це викликало невдоволення серед військових.

"Відповіддю було висування генерала Суровікіна, — пояснює опозиціонер. — Це повний відморозок, готовий виконати будь-який наказ. Це один із небагатьох командирів, який у 1991 році в Москві, тоді ще в званні капітана, командира батальйону гвардійської таманської дивізії, направив свої бронемашини на мирних громадян".

За словами Яковенка, такі дії фактично зійшли нинішньому генералу з рук — він відсидів у в’язниці п’ять місяців, а потім вийшов на волю і повернувся на службу.

"Він готовий до будь-яких жертв і не думає про наслідки. Це людина, яка не зупиниться ні перед чим, — зазначає Ігор Яковенко. — Якщо йому накажуть, він може вбити весь світ. Генерал Суровікін — це спроба шляху подолати розкол між путіним та армією".

Втім, незважаючи на всі загрози з боку росії та спроби переставляти генералів, українські воїни все одно не зупиняють свій наступ. Як доводять свіжі карти боїв в Україні, наші захисники продовжують просуватися Луганщиною.

Масові ракетні обстріли з боку окупантів не здатні зупинити ані ЗСУ, ані загальний опір нашої країни. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, це лише показує розпач Кремля.