Є речі, які цікавлять путіна більше, ніж війна: експерт описав сценарії на найближчий час

У росії відбувається розкол, який путіну треба подолати

На тлі ядерного шантажу путіна, масованих обстрілів України та успіхів Збройних сил України в наступі в південних та східних регіонах стає все важче передбачити, що очікувати далі. Вважається, що все ж таки Україну очікують позитивні новини, так як поразки на фронті російської армії зливаються з боротьбою за владу в рф, що неминуче змусить росію відступити.

Про це розповів американський історик, письменник, дослідник націоналізму й тоталітаризму Тімоті Снайдер. У своєму блозі він описав найбільш реалістичний сценарій розвитку подій навколо війни в Україні. Він вважає, що в росії вже відбувається поступовий розкол у суспільстві, а російський президент не може втримати владу, адже не збирається дослуховуватися тих, хто має протилежну позицію.

"Політична кар'єра путіна базується на використанні контрольованих ЗМІ для перетворення зовнішньої політики на заспокійливе видовище. Іншими словами: виживання його режиму залежить від двох передумов: те, що відбувається на телебаченні, важливіше, ніж те, що відбувається в реальності; і те, що відбувається за кордоном, важливіше, ніж те, що відбувається вдома. Мені здається, що ці приміщення вже не витримують", — пише історик.

Крім того, він підкреслює, що оголошення мобілізація в росії було занадто пізним, або певним чином врятувати ситуацію на фронті. Можливо, що путіну не знадобиться виправдання, щоб піти з України, оскільки він робитиме це заради власного політичного виживання. Попри всю його особисту прихильність до дивних уявлень про Україну, він більше прив’язаний до влади.

"І тому ми можемо побачити вірогідний сценарій того, як ця війна закінчиться… Оскільки Україна продовжує вигравати битви, один розворот супроводжується іншим: телебачення поступається реальності, а українська кампанія поступається боротьбі за владу в росії. У такій боротьбі немає сенсу мати озброєних союзників далеко в Україні, яких було б корисніше розгорнути в росії: не обов’язково у збройному конфлікті… Для всіх зацікавлених, можливо, погано програти в Україні, але гірше програти в росії", — зазначив Снайдер.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерти коментують, як удар по Кримському мосту вплинув на розвиток війни. Ця ситуація ставить володимира путіна перед важким вибором.