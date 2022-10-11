Ворог намагається хитрувати: у ЗСУ пояснили особливість масованих ракетних атак по Україні

Бажання Кремля зруйнувати енергетичну систему України просто величезне

Масовані запуски ракет мирними містами України є однією з найжахливіших тактик ведення війни російськими окупантами. Важливим елементом таких ударів є спроба ворога перехитрити нашу армію, а в першу чергу — системи протиповітряної оборони, що могло б принести росіянам велику перевагу.

Більш детально про проблеми, які виникають при подібних атаках на Україну, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Як пише "РБК-Україна", армія рф намагається розсіювати нашу увагу, відразу накриваючи снарядами відразу кілька областей.

Пуск безлічі снарядів також допомагає окупантам створювати в результаті масштабні руйнування інфраструктури і збільшує кількість можливих жертв. Якщо випустити одну ракету по електростанції, її потужності може не вистачити для серйозних пошкоджень.

"Тому вони випускають їх кілька — дві ракети, три, чотири. Одна група ракет може змінити свій курс і летіти ліворуч, інша — праворуч, зайти із заходу міста або зі сходу, або північ-південь, щоб максимально обдурити нашу ППО. І так розосередити нашу увагу, — пояснює Ігнат. — Паралельно і БПЛА запускають, які теж відволікають, правильно?"

Подібний підхід до ведення війни є черговою хитрістю росіян, які залучають відразу всі засоби ведення бою. Додатковою проблемою для ЗСУ є те, що ракети, що застосовуються ворогом, можуть бути різних типів. Кожен із них відстежується і збивається по-своєму, що збільшує час реагування.

На думку Юрія Ігната, головна мета окупантів — посіяти серед українців якнайбільше паніки подібними атаками. Також в умовах холодів, що наближаються, вони хочуть по максимуму послабити нашу енергетичну систему.

Втім, як показали реалії, це не працює, адже українці починають не боятися, а ще більше злитися на ворога. Це доводить відкритий напередодні волонтерами збір на безпілотники для ЗСУ, внаслідок якого менш ніж за добу було зібрано понад 200 млн гривень.

Яку саме зброю хочуть придбати нашим військовослужбовцям, "Телеграф" розповідав у окремому матеріалі. Йдеться про БПЛА-камікадзе RAM II UAV.