У Білорусі розповіли, коли чекають на "перелом" у війні на користь росії

У Білорусі досі не можуть повірити в невдачі путіна

На тлі оголошення президентом російської федерації володимиром путіним мобілізації почалося очікування моменту, коли росія знову зможе повернути контроль на фронті після контрнаступу Збройних сил України. Вважається, що "переломний" момент у боротьбі між Україною і росією може статися вже наприкінці цієї осені або протягом зими.

Про це повідомив голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель під час інформування з питань військово-політичної обстановки, що складається в країні і за кордоном. За його словами, такий момент станеться, зокрема, і завдяки оголошенню "часткової" мобілізації в рф.

"Якщо російська федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами та передовими озброєннями, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент", — зазначив голова КДБ Білорусі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, глава британської розвідки Річард Мур пояснив, що володимир путін починає зіштовхуватися з наслідками свого провалу. Росіяни бачать, що його стратегії зазнають поразок.

Крім того, окупанти використовують весь свій ракетний арсенал для обстрілу України. Деякі ракети зроблені ще за часів СРСР і були зняті з консервації.