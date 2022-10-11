Не хоче воювати, але: навіщо лукашенку потрібні російські війська у Білорусі

У невизнаного білоруського президента можуть бути особисті інтереси — дуже корисливі

Створення олександром лукашенком спільного військового угруповання з росією стало черговим приводом для паніки українців. Однак політтехнолог Михайло Шейтельман упевнений — вторгнення з боку Білорусі малоймовірне, адже вусатий диктатор не надто готовий до подібної участі у війні. При цьому лукашенко не готовий проґавити величезну вигоду, яку йому дає розміщення російських військ — чудове фінансування з боку Кремля.

Більше деталей Шейтельман розкрив в інтерв’ю українській журналістці Наталії Влащенко, повідомляє "Телеграф". На думку експерта, білоруський диктатор не хоче вводити війська в Україну і до кінця хитруватиме, щоб його не змусили це зробити. При цьому він уже зрозумів, який "бізнес" можна створити завдяки наявності російських військових.

Насамперед, це стосується утримання бійців армії рф. лукашенко є відомим "любителем порядку", тож у простих бараках окупантів не поселить. Але за кожну чисту кімнату та надану порцію їжі буде виставлено рахунок Кремлю.

"Візьме за це, як за п’ятизірковий готель, харчування буде "все включено", за окремі великі гроші", — переконаний Михайло Шейтельман.

Крім цього, додаткових грошей коштуватим пошиття форм для російських солдатів, чим також планують зайнятися в Білорусі. Сподіватися на те, що ціну "скинуть", не доводиться.

"Коротше, він цього путіна роздягне до нитки за те, що розмістить російські війська", — стверджує політтехнолог.

Також він висловив сподівання, що білоруському політику вистачить мізків утриматися від прямого вторгнення в Україну, незважаючи на весь тиск з боку росії.

Раніше про ймовірність нападу з боку лукашенківської Білорусі розмірковував радник Офісу президента Олексій Арестович. Він пояснив, чому такий сценарій розвитку ситуації навряд чи можливий.