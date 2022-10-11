Ядерний удар по росії. Як у кремлі перетворили слова Зеленського на фейк

Теза знову пролунала на вчорашньому засіданні Генасамблеї ООН від Небензі. Розповідаємо, що з нею не так

Після хвилі фейків про втечу Зеленського в бункер у Карпатах і початок наступу з білорусії, російські пропагандисти взялися за іншу історію. Цього разу політики та медіа рф поширюють таку тезу: Україна нібито вимагає від НАТО "нанести превентивний санкційний ядерний удар по росії". Ця теза пролунала вчора на Генасамблеї ООН від представника рф Василя Небензі. Для повноти росіянин доповнив свій спіч конспірологічною теорією про добробут "золотого мільярду", а також абсолютно серйозно стверджував, що референдуми на окупованих територіях під дулами автоматів "відповідають статуту ООН" і "люди зробили свій вибір".

Насправді ж Небензя подав кремлівське трактування заяви Зеленського від 6 жовтня про необхідність ударити по росії санкціями, щоб не допустити ядерної катастрофи.

Як росія поширює фейк

Тезу про превентивний ядерний удар по росії прокоментували майже всі російські офіційні особи, а накож пропагандистські Telegram-канали. Всього, за даними Центру протидії дезінформації, найбільше подібних повідомлень з’явилося саме у російськомовному інформаційному сегменті — 65 публікацій у 50 Telegram, і це не межа.

Маніпуляція розійшлася лише у російськомовному інформаційному сегменті під заголовком "Зеленський закликав НАТО завдати превентивного ядерного удару по росії". Наратив підхопили Geopolitics.wiki, Responsible Statecraft, Ticker News, International Business Time. У якості першоджерела видання вказують прес-службу кремля.

Наратив про ядерний удар одразу підхопили сумнівні Telegram-канали Наратив про ядерний удар одразу підхопили сумнівні Telegram-канали

Спікер путіна дмитро пєсков 7 жовтня сказав, що "росія не може пройти повз заяви Зеленського про превентивний удар по рф":

"рф закликає лідерів інших держав звернути увагу на заяву Зеленського про превентивний ядерний удар по росії, рф шкодує, що Захід не приструнив "свого васала" Зеленського після заяв про превентивний удар", — заявив пєсков.

Офіційна представниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що Захід "розпалює ядерну війну" і "може знищити планету руками Зеленського". Голова цього відомства Сергій Лавров заявив, що Україна створює ризики, пов'язані із застосуванням зброї масового ураження.

Що насправді сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу в австралійському Інституті Лоуї (Lowy Institute) 6 жовтня заявив, що НАТО та міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливість застосування росією ядерної зброї.

"Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони (росіяни, — ред.) знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки — чекати ядерних ударів росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!" Переглянути застосування свого тиску, порядок застосування", — сказав Зеленський.

Як ми бачимо з цитати — слів "ядерний удар по росії" немає. Всю розмову у форматі "питання відповідь" можна подивитися тут (22:10).

Президент сказав, що не вважає ядерні погрози путіна "блефом" і серйозно ставиться до ядерних погроз росії. Також Зеленський зазначив, що світові потрібно не умиротворювати росію, а показати силу, інакше ескалації і надалі продовжаться. Глава держави нагадав, що у 2014-му ми не побачили справді жорстких санкцій, рф не була покарана за свій злочин, сприйнявши це як дозвіл продовжувати.

Пояснення

Згодом президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC знову пояснив, що мав на увазі превентивні санкції, але аж ніяк не ядерний удар.

"Смішно звучить. Англійською мовою, коли я говорю "превентивний удар", йдеться про санкційні удари, перш за все. Англійською мовою це звучить "preventive kick, not attack". Це різні речі. Тому дуже важливо, коли ви говорите англійською чи рідною українською, мати дуже правильний переклад. Тому що росіяни потім завжди це використовують", заявив Зеленський.

Вони починають готувати їхнє суспільство щодо ядерної зброї, що дуже небезпечно.

"Я вважаю, що небезпечно навіть говорити про це. Тому я сказав — ви маєте завдати превентивного удару. Це головна ідея. І, звичайно, росіяни використали переклад так, як вигідно їм. Вони почали ретранслювати це в іншому напрямку. Йдеться тільки про санкції. Якщо вони кажуть "ядерна зброя", думають про неї, ви маєте відповісти, ви маєте неядерний пакет санкцій, Європа має цю можливість. Особливо після того, як вони захопили нашу атомну станцію", — пояснив Зеленський.

Таку ж тезу повторив і прессекретар президента Сергій Никифоров, зазначивши, що Зеленський мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням рф 24 лютого і запевнив, що Україна ніколи не закликатиме до використання ядерної зброї.

Президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов пояснив, що для зупинки ескалації світ має вжити превентивних політичних заходів, і саме про це говорив Зеленський. Це може бути обмежена військова відповідь, але не менш важливими є політичні рішення.

"У Заходу залишається досить широкий набір інструментів, що дозволяє посилити міжнародну ізоляцію росії. Щодо економічних санкцій – це повне відключення фінансової системи росії від SWIFT, без винятків для окремих банків. Крім того, на розгляді Держдепартаменту США знаходиться проєкт визнання росії державою — спонсором тероризму.

Наприклад, росія може бути виключена з ООН. Також для усунення наслідків радіоактивного зараження країни НАТО можуть запровадити в Україні контингент спецпідрозділів з метою проведення гуманітарної операції. Про всі ці алгоритми потрібно попередити Кремль вже зараз, щоб уникнути катастрофи.