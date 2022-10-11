Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача: про що говорили

Була обговорена низка актуальних питань

У понеділок, 10 жовтня, росія масовано обстріляла велику кількість регіонів України, що спричинило багато руйнувань цивільної і критичної інфраструктури, а також загибелі та пораннення серед місцевих мешканців. У зв'язку з цим, під головуванням президента Володимира Зеленського 11 жовтня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, однією з тем обговорення також стала підготовка української армії до зимового періоду.

"Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!" — йдеться в повідомленні президента.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як росіяни намагаються хитрувати під час обстрілів України.