"Умови України нас влаштовували": лавров зробив декілька непростих заяв

Голова МЗС рф проінформував щодо переговорів, ядерної зброї та цілей "спецоперації"

В Україні триває 230-й день повномасштабного вторгенння, яка спричинила неймовірну шкоду країні. Російські представники влади продовжують знаходити виправдання війні і постійно роблять щодо цього заяви. Наприклад, що кремль був готовий прийняти умови України на переговорах в Стамбулі в березні.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ російської федерації сергій лавров в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин". Як зазначається, Київ самостійно вийшов з переговорного процесу, хоча всі умови вже були узгоджені.

"Ми сиділи за переговорним столом з українською делегацією наприкінці березня, коли у Стамбулі було погоджено підхід до врегулювання цієї ситуації, на принципах запропонованих українцями, і вони нас влаштовували в тій ситуації", — розповів голова МЗС рф, натякаючи на те, як сильно росії зараз потрібні переговори навіть на тих, умовах, які пропонувалися півроку тому.

лавров також зробив низку коментарів з приводу ядерної ескалації у світі. Він спробував згладити цю тему із закликом не нагнітати. За його словами, москва, згідно з ядерною доктриною, передбачає виключно "заходи у відповідь", покликані "не допустити знищення росії". Крім того, він знову нагадав, що задачі так званої "спеціальної військової операції" зберігаються, так як "Україна не повинна бути терористичною державою, якій все дозволено".

Повний виступ сергія лаврова 11 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у березні Україна провела переговори з росією в Стамбулі. Тоді обгорювався міжнародний договір та гарантії безпеки, питання Донбасу та Криму, а також зустріч українського та російського президентів.