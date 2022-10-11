Швидка перемога та розвал росії: експерт розповів, як будуть розвиватися події на фронті

росія може навіть розвалитися на окремі республіки

У зв'язку з активними наступальними діями Збройних сил України в східних та південних областях та звільненням окупованих раніше територій, в українців з'являється безліч позитивних надій щодо якнайшвидшого завершення війни. Вважається, що повна деокупація регіонів України може статися навіть до закінчення 2022 року.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 каналу". За його словами, країна-агресор розпадеться в той самий період.

"Я думаю, все закінчиться на полі бою в цьому році, до кінця року. Зараз українська армія взяла на себе всю ініціативу: і стратегічну, і оперативно-тактичну практично протягом всієї лінії фронту. Тому я думаю, що за 2-2,5 місяці питання буде вирішено з російською армією на окупованій території України", — заявив експерт.

Крім того, він зазначив, що ворожа армія може бути або знищена, або видавлена на територію росії, а саме цей рух – розгром російської армії – швидше за все, призведе до певних дій в російській верхівці і російському політикумі. Тож скоро рф можна буде побачити як зовсім іншу країну.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, удар по Кримському мосту змушує володимира путіна зробити важливий вибор. Це пов'язано з окупацією півдня України.