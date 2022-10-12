"Слід очікувати більшого": що отримає Україна після "Рамштайну-6"

На постачання озброєнь серйозному вплинули масовані ракетні обстріли мирних міст з боку росіян

У середу, 12 жовтня, західні союзники України проведуть вже шосте засідання у форматі "Рамштайн", що буде присвячено черговому пакету військової допомоги для нашої країни. У зв’язку з масованим ракетним обстрілом, терор за допомогою яких влаштовують російські загарбники, постачання озброєння буде переглянуто. Насамперед — на користь систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на брифінг постпреда США при НАТО Джуліани Сміт. За словами дипломата, багато союзників підтримали попереднє рішення Вашингтона та Берліна надати Україні системи ППО, але це ще не все.

"Акцент робитиметься більш конкретно на протиповітряній обороні", — припустила Сміт, наголосивши, що поки офіційних заяв від міністрів оборон країн, котрі беруть участь у "Рамштайні", не було.

При цьому вона також додала, що, швидше за все, союзники української держави збільшать заплановану допомогу — через те, як регулярно на мирні міста нашої країни почали летіти російські ракети. На її думку, Україна може "очікувати більшого".

Зазначимо, що напередодні Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що потрібно зробити все можливе, щоб не допустити перемоги росії на полі бою у війні з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ отримали за підсумками п’ятого засідання "Рамштайн", яке проходило на початку вересня.