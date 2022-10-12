Повна ізоляція росії близько? Дипломат пояснив, який важливий крок готує ООН і до чого тут Китай

Підтримка ООН необхідного для України документа може стати початком кінця режиму путіна в росії

Резолюція Генасамблеї ООН, яка має засудити російську анексію нових територій, здатна започаткувати кінець путінської диктатури в росії. На думку експостпреда України в ООН Володимира Єльченка, процеси, що відбуваються зараз, дуже схожі на ситуацію багаторічної давності, яка склалася з режимом апартеїду в ПАР.

Як пояснив дипломат для OBOZREVATEL, серйозні економічні обмеження, повна світова ізоляція, а потім "демонтаж" режиму та зміна уряду — свого часу це дозволило з’явитися в Африці нормальній державі, яка нині спирається на демократію. Цілком імовірно, що на росію незабаром чекає щось схоже. Принаймні Єльченко на це щиро сподівається.

"Спочатку санкції, більше зброї Україні та тотальна ізоляція росії аж до розриву дипломатичних відносин і взагалі повної блокади цієї країни, — говорить він. — А далі, думаю, все завершиться "демонтажем" тієї політичної системи, яка сьогодні існує в рф".

Не останню роль у цьому може відіграти Китай, який після масового обстрілу України 10 жовтня вперше "дорікнув" Кремлю через ведення війни. Цілком імовірно, що цього разу офіційний Пекін може підтримати спільне рішення ООН, не утримавшись під час голосування за осуд анексії українських територій.

"Сама собою резолюція не така вже й сильна, але, проте, ми сподіваємося, що вона набере більше 140 голосів. Рекордом став 141 голос, коли 2 березня голосувалася схожа резолюція, — пояснює Володимир Єльченко. — Якщо цього разу голосів буде більше, і буде ще й китайський голос, це свідчитиме про те, що росія підходить до повної ізоляції".

Зазначимо, що відкрите голосування за документ може відбутися до кінця цього тижня, тобто до 16 жовтня. До цього західні союзники України, до речі, також проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн ". Раніше "Телеграф" розповідав, чого Україна може очікувати від цієї зустрічі.