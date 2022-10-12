Рус

Ось чому ми переможемо: у мережі порівняли фото "мирного" міста рф й обстріляну Україну

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4992
Навіть після обстрілів в Україні чистіше, ніж в росії Новина оновлена 12 жовтня 2022, 09:51
Навіть після обстрілів в Україні чистіше, ніж в росії

Журналіст навів приклад з містом Саратов

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли ракетами територію України. Ті ракети, що впали прямо в містах на дорогах, утворили проблеми для проїзду, тож вже наступного дня все було відремонтовано і стало ще краще. Однак, російські ракети не влучали в міста російської федерації, а виглядають вони так, ніби їх обстрілюють щодня. У цьому і є різниця між українцями та росіянами.

Таку думку висловив український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі. Він також навів приклади того, як виглядають місця попадання ракет у Києві та Дніпрі на наступний день після атаки і як виглядає місто Саратов на постійній основі і без обстрілів.

"На перших двох фото Київ та Дніпро наступного дня після ракетних ударів. Вже й не скажеш, що ці вулиці було розбито влученнями російських ракет. На решті трьох фото — просто російське місто Саратов. Його ніхто не бомбив. Ще одне наочне пояснення чому ми переможемо, а вони програють", — йдеться в повідомленні журналіста.

Слід зазначити, що саме з Саратова часто обстрілюють територію України. Зокрема, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у вівторок, 11 жовтня, повідомляв, що з Саратова випустили 10 крилатих ракет у напрямку України.

Київ через добу після обстрілу
Дніпро через добу після обстрілу
Мирний Саратов
У Саратові тротуари можуть виглядати жахливо
Сміття в російському місті розкидано скрізь

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Дніпро рекордно швидко подолали наслідки ракетного удару. У мережі публікують фотографії до і після.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Дніпро #Обстріл #Війна #Саратов