Якщо війна затягнеться на роки: чи вистачить Україні та росії ресурсів на боротьбу

Окупанти, попри всю свою недолугість, все одно проявляють гнучкість на полі бою та вчаться новим хитрощам

Просування української армії вглиб тимчасово окупованих областей радує багатьох українців. Однако керівництво держави та військові експерти орієнтується на різноманітні варіанти подальшого розвитку ситуацій, в тому числі і затяжну війну з росією. На думку координатора військового напрямку в "Благодійному фонді Сергія Притули", багаторічного волонтера Романа Сініцина (Балана), нашому противнику може вистачити матеріальних і людських ресурсів ще на дуже й дуже довго.

Свою позицію він чітко пояснив в інтерв'ю журналістам LB live, передає "Телеграф". Зокрема Сініцин додав, що Україна в цьому плані дещо слабша, адже залежить від західних постачань озброєння та іншої матеріальної допомоги. За словами волонтера, у разі, якщо із такою підтримкою відбудуться проблеми або вона зовсім зникне, це означатиме початок значних проблем у нашої держави та армії.

російська федерація, на жаль, поки більш багата ресурсами. Найбільшим у цьому випадку в них є людський, адже це дозволяє мобілізувати до армії все нових і нових солдатів.

"Людського ресурсу вистачить. Техніку вони нашкребуть, — говорить Роман Сініцин. — Багато хто сміється із тих Т-64, що з "мангалами". Але воно їде і стріляє. Його можна закопати і воно буде стріляти із закритих позицій".

Також він називає військовослужбовців окупаційної армії вельми гнучкими та здатних навчатися безпосередньо на фронті. До того ж, не можна виключати отримання росією допомоги від умовних Ірану чи Китаю — як було із безпілотниками-шахідами.

"Ключовий ресурс — мобілізаційний, — підкреслив волонтер. — Байдуже, що в них немає мотивації, волі, теплого одягу; вони все рівно будуть приїжджати сюди і нас вбивати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напруження на білоруському напрямку дещо зменшилося. Це пов'язано із перекиданням техніки на луганський напрямок через територію рф. Слід зазначити, що олександр лукашенко має власні, корисливі мотиви задля розташування російських військ у РБ.