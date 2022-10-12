З Білорусі знову готується наступ? Жданов розповів про наслідки

росія хоче сформувати нове угруповування

Після остаточного відходу російських військ з Київської, Сумської та Чернігівської областей у квітні передбачалося, що це може бути не останній наступ на столицю та північні регіони. Можливо, що на тлі нового розгортання російських військ на території Білорусі наступ поновиться.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю українському виданню "НВ". За його словами, наслідки домовленності дикаторів путіна і лукашенка про розгортання військ поблизу українських кордонів будуть "не сьогодні і не завтра — це весна, не раніше".

"Президент" Білорусі олександр лукашенко погодився створювати сумісне угруповання для захисту союзної держави. Ми знаємо, що там є дії, які вони проводять. Білорусь виділяє промислові зони, кинуті ферми для створення житлового фонду для цього угруповання. Зараз російські компанії проводять реконструкцію білоруської залізниці в плані підготовки рам для навантаження і розвантаження вантажів і шляхів під'їзду до них", — пояснив Жданов.

Він також зазначив, що формування угруповування станеться приблизно в грудні, але точно не раніше. Агресори планують створити підрозділ з 120-тисячний особовим складом. Крім того, наразі все залежить від мобілізації. Навіть за першої хвилі, коли вони набрали 100 тисяч мобілізованих осіб, "система вже загальмувалася".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, чому білоруський сампроголошений президент олександр лукашенко дозволив нове розгортання російських військ у своїй країні. За його словами, уся річ у фінансуванні.