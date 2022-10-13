росію треба перемогти: у Британії принизили путіна та пообіцяли нову зброю Україні

На думку міністра оборони Великої Британії, росія втратила статус наддержави після вторгнення в Україну

Західні союзники України продовжують підтримувати нашу країну новими військовими постачаннями, наголошуючи на своїй вірі в нашу армію. Британський міністр оборони Бен Уоллес узагалі вважає, що українські військовослужбовці набагато більш підготовлені, ніж російські, незважаючи на все вихваляння режиму путіна.

У своєму останньому інтерв’ю для Evening Standart чиновник наголосив: міжнародному суспільству варто прагнути спільної перемоги над росією. Насамперед, щоб показати кремлівському диктатору — виграти у війні, навіть кинувши на фронт мільйони людей, не вийде.

На думку Уоллеса, зараз багато людей постійно недооцінюють Україну, при цьому завищуючи очікування щодо росії. Спостерігаючи ж за підготовкою бійців ЗСУ, яку частково взяла на себе Велика Британія, міністр переконався: наші воїни набагато сильніші за росіян.

"Професійний офіцерський корпус справді дуже злий повною відсутністю професіоналізму керівництва, через що російські солдати гинуть тисячами, — стверджує Уоллес. — Якби їхня армія мала хоч якусь порядність, ці генерали були б віддані під військовий суд і взяті під варту за те, що вони зробили зі своїми".

росія, за його словами, давно втратила статус наддержави, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну. А ось наші громадяни досі демонструють величезне бажання викинути окупантів зі своєї землі, тому навряд варто чекати, що ми відмовимося від подібної лінії поведінки. Чиновник наголосив: наскільки великим буде успіх нашої армії, залежить суто від українців. Але Заходу не варто припиняти допомагати нашій країні, якщо мир у майбутньому йому важливий.

Слова Бена Воллеса не розходяться з дією. За даними Reuters, напередодні він пообіцяв передати Україні зенітні ракети AMRAAM. Це снаряди класу "повітря-повітря", які здатні бити на середню дальність. Наша армія, найімовірніше, отримає цю зброю вже найближчими тижнями. Насамперед таке постачання пов’язане з масованим ракетним обстрілом мирних міст України, за що, вважає Уоллес, росіяни мають відповісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку підтримку Україні планували надати союзники щодо "Рамштайну".

Окремо ми повідомляли, які саме країни вже оголосили про додаткові постачання зброї.