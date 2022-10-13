У Польщі припустили, хто може стояти за аварією на російському нафтопроводі

Слідство досі триває

Ввечері, 11 жовтня, на російському нафтопроводі "Дружба" у Польщі стався витік, причину якого наразі намагаються встановити. Вважається, що когось робити винуватим зарано, але є ймовірність того, що це результат діяльності російської федерації.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомило "Польське радіо". За його словами, справжня причина витоку стане відома лише після закінчення розслідування причин аварії. Крім того, слідство ще не встановило, була ця аварія викликана диверсією чи випадковим ушкодженням, але Моравецький згадав, що "багато слідів вказують на кремль".

Проте, компанія PERN запевняє, що пошкоджений нафтопровід "Дружба" не має ознак втручання третіх осіб. Наразі всі деталі інциденту встановлюються.

"Перші висновки та метод деформації трубопроводу показують, що ознак втручання третіх сторін немає. Проте проводяться детальні аналізи, щоб визначити причину інциденту та відремонтувати магістраль, щоб можна було почати перекачувати сировину якомога швидше", — йдеться в релізі, опублікованому на сайті PERN.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на нитках газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися вибухи. Європейські лідери вважають це диверсією.