Українці вимагають візового режиму з Білоруссю: що відповів Зеленський

Наразі на кордоні з РБ працює лише один пункт пропуску на територію України

Після того, як із 1 липня в Україні запрацював візовий режим для громадян російської федерації, наших співвітчизників стурбувало схоже питання, але вже стосовно іншої країни, яка теж виявляє агресію, — Білорусі. Відповідна петиція на сайті президента України в законний термін набрала необхідну для розгляду кількість голосів, і на неї вже з’явилася відповідь Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Телеграф", очільник держави контролює питання перетину українського кордону громадянами Білорусі. Наразі білоруси не можуть в’їхати до нашої країни через окремі пункти пропуску, закриті особливим розпорядженням Кабміну. Єдиний шлях для перетину кордону залишився на Волині — щоб бажаючі повернутися до країни українці могли це здійснити.

Досі питання про запровадження віз для білоруських громадян не порушувалося, але громадський резонанс демонструє наявність такого запиту.

Петиція Зеленському щодо візового режиму з Білоруссю

"Зараз Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів щодо захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", — наголосив Зеленський у своїй відповіді.

Таким чином, цілком імовірною є поява найближчим часом урядового рішення щодо скасування безвізового режиму з Республікою Білорусь. Втім, ймовірно, це і не знадобитися, адже режим диктатора лукашенка планує запровадити обмеження на виїзд із країни. У документі немає чітких рамок щодо того, хто саме підлягатиме "гальмування" на кордоні, тому під загрозою знаходяться абсолютно всі білоруси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо лукашенко може хотіти перекидання російських військ на територію Білорусі. Аналіз експерта може здивувати вас.