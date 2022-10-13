Ердоган і путін в Астані говорили півтори години: став відомий несподіваний момент

Представники країн обговорювали зернове питання, однак про Україну забули

У четвер, 13 жовтня, президент Туреччини Реджеп Ердоган, який прагне посадити Україну за стіл переговорів з РФ, зустрівся з російським колегою володимиром путіним в Астані. Розмова лідерів двох країн тривала півтори години й з'ясувалося, що у її ході тема війни в України не обговорювалася зовсім.

Таку інформацію розповсюдили російські ЗМІ з посиланням на джерела в Кремлі. Зазначається, що президенти довго спілкувалися "тет-а-тет", а потім обговорювали можливість газового хабу в Туреччині та зачепили зернове питання. Що стосується врегулювання російсько-українського конфлікту, то Ердоган з путіним цю тему не зачіпали.

Тим часом Reuters повідомило, що Ердоган запропонував російському президенту продовжити дію зернової угоди, яка дозволила відкрити порти у Чорному морі для експорту зерна.

"Ми сповнені рішучості збільшити та продовжити експорт зерна в рамках Стамбульської угоди", — сказав Ердоган, зазначивши, що також це має стосуватися перевезення російського зерна та добрив через Туреччину.

На це глава Кремля пожалівся, що до найбідніших країн зерна доходить недостатньо, а РФ зіткнулася з проблемами з доступом до іноземних портів та труднощами з отриманням страховки через санкції Заходу.

Нагадаємо, що переговори про відновлення експорту українського збіжжя тривали кілька місяців і закінчилися під кінець липня підписанням двох угод – України з ООН та Туреччиною, та окремо РФ з тими ж гарантами. За цими угодами західною частиною Чорного моря відкрився коридор для вантажних кораблів — мова про порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний", з яких судна прямують до Туреччини. Таким чином світова спільнота намагається запобігти глобальній продовольчій кризі, викликаній війною в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ердоган на початку жовтня зробив дивну заяву про мир між Україною та Росією, викликавши обурення українців.