"Цуценята" в оточенні путіна та розмови з Макроном по "Вотсап": головне з інтерв'ю Зеленського ZDF

Український лідер після масованих обстрілів поспілкувався з німецькими журналістами на найгарячіші теми

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю німецькому виданню "ZDF" у Києві, де обговорив теми ризику ядерного удару по Україні, оточення російського президента, партнерства з Європою та інші. Він пояснив, хто з лідерів держав-партнерів підтримував його найбільше та як саме вони спілкувалися.

"Телеграф" зібрав найважливіші моменти, про які говорив президент.

Про ставлення Європи до росії

"Європа ще не позбулася свого страху перед росією. Як би на це відреагували росіяни? Що путін має сказати з цього приводу? І що станеться, коли путіна одного дня не стане? Це турбота Європи", — заявив Зеленський.

Щодо безпосередньо ставлення Німеччини, то він розповів, що "Україна довго стукала в німецькі двері та вікна, щоб нас чули". Врешті-решт, канцлер побачив, що російському президенту не можна довіряти і що Україна абсолютно права.

Про спілкування з лідерами країн-партнерів

Володимир Зеленський розповів, що на початку війни він намагався дотримуватися всіх правил дипломатії, але насправді в нього не було часу дякувати всім, вкланюватися тощо. При бесіді він одразу питав лідерів країн-партнерів, можуть вони допомогти Україні чи ні. Також президент розповів, що після масованих обстрілів 10 жовтня йому одразу передзвонили 10-11 лідерів держав, серед них — Макрон, Трюдо, Байден, Дуда та Шольц.

"У мене справді були близькі стосунки з Джонсоном. Джонсон, Дуда, і Латвія, і Литва, і Гітанас (президент Литви Гітанас Науседа — ред.) – це ті, кому я міг зателефонувати. І Емманюель Макрон мені завжди каже: "Ти мені дзвони на "Вотсап". І ми справді дуже багато з цими президентами, про яких я сказав, говоримо, не за протоколом, а швидко, це були швидкі реагування", – розповів Зеленський про спілкування з європейськими лідерами.

Про ядерний шантаж

"Так, ризик є. Але ризик аж ніяк не збільшується слабкою позицією Німеччини. Ви розумієте, що я маю на увазі? Європа в цілому не може своєю позицією взагалі вплинути на цей ризик", — заявив український президент.

Він підкреслив, що Європа не повинна дозволити себе шантажувати і не повинна проявляти слабкість до російського керівництва. путін використовуватиме ядерну зброю лише в тому випадку, "якщо добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків після застосування".

Про масований обстріл 10 жовтня

За словами Володимира Зеленського, путін стріляв так багато разів, бо "наслідки йому ще не болять". Однак путін відчуває, що втрачає довіру до власного суспільства — "у нього немає успіхів на полі бою. Йому доводиться виправдовуватися". Тому так часто він стріляв по Україні.

Президент України вважає, що зараз завдання всієї Європи показати путіну, що з ним ніхто не буде говорити і він залишиться ізольованим. Тоді б і російське суспільство зрозуміло, що обрали президентом людину, яка погрожує всім ядерною зброєю.

"Оточення Путіна — цуценята, які вип'ють по 50 грамм горілки і кричать: "Ми завтра використаємо ядерну зброю", — зазначив Зеленський.

Крім того, президент порівняв масові ракетні удари по Україні з нацистськими бомбардуваннями на початку Другої світової війни. Нацистські війська також намагалися знищити об'єкти критичної інфраструктури.

"Це чистий нацизм з його сторони. 22 червня коли почалася війна (Друга світова — ред.), коли Київ бомбили, якщо подивитися, де тоді літаки бомбили, було 20 чи 22 фосфорні бомби на Київську область. Бомбили тоді завод "Більшовик", аеродром, вокзал і електростанцію… Це ж взагалі нічим не відрізняється", — заявив Зеленський.

Про переговори з росією

"Росіяни не хотіли зі мною говорити (перед повномасштабним вторгненням — ред.). Вони казали: ми вторгнемося в країну, і все. А тепер вони вторглися до нас і заявляють, що хочуть зі мною говорити", — прокоментував Зеленський.

Для нього володимир путін – "втілення терориста". Україна постійно наголошує, що "хоче розмовляти з росією, а не з путіним".

Про російський тероризм та газову кризу

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм все одно, що підривати… Звинуватить нас, щоб ударити по нашій ГТС", — заявив президент.

На його думку, російська армія може таким чином завдати удару по газотранспортній системі України. Потім вони будуть вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський на саміті G7 озвучив "формулу миру". Крім того, він прокоментував можливість переговорів та миротворчу місію на кордоні України і Білорусі.