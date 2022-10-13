Суд у справі Трубіцина може розкрити, хто стоїть за переділом ринку МАФів у Києві, — ЗМІ

Гучна справа може бути вигідною політичним опонентам депутата

Гучна справа депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина може бути наслідком боротьби за переділ ринку МАФів у Києві. Про це йдеться у статті "Трубіцин проти НАБУ: На що чекати від суду в резонансній справі" , опублікованій виданням "Delo.ua".

9 лютого ЗМІ писали, що Трубіцина "намагалися затримати при отриманні хабара, проте він втік на автомобілі і був оголошений у розшук, а вже під підготовкою вечір виявлено у будівлі Оболонської РДА, де депутат нібито ховався від детективів НАБУ".

"Втім, буквально наступного дня тодішній голова НАБУ Артем Ситник на пресконференції повідомив, що ні погонь, ні втечі Трубіцина, ні спроби сховатися в РДА насправді не було. Трубіцин, як виявилося, на місці нібито передачі хабара не був, ні від кого не ховався, сам вийшов до детективів, а отримавши від них підозру, відразу висловив готовність співпрацювати зі слідством і віддав мобільний телефон", — йдеться у статті. "Потік фейкових повідомлень у ЗМІ, — зазначає видання, — це цілеспрямована інформаційна атака на Трубіцина, а отже, у цій справі є явна політична мотивація, а не правова".

Крім того, видання зазначає, що НАБУ у цій справі виглядає заангажованим, оскільки вся доказова база "будується на свідченнях одного свідка — Андрія Максименка. "У 2019 році Максименко обіймав посаду начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, був взятий на місці злочину при отриманні 90 тисяч доларів хабара, але до суду справа так і не дійшла. Таким чином, головний свідок НАБУ у цій справі – мало того, що хабарник, так ще й особа, яка перебуває "на гачку" НАБУ, і якій загрожує до 12 років в'язниці", — йдеться у статті.

"Крім того, варто звернути увагу і на суму застави, встановлену для Трубіцина, яка склала майже 15 млн грн, що більш ніж у 10 разів перевищує озвучену звинуваченням суму ймовірного хабара і виглядає відверто невиправданою", — зазначає видання, додаючи, що досудове слідство у справі тривало аж вісім з половиною місяців, незважаючи на вимоги захисту Трубіцина не тягнути з передачею справи до суду, але "жодних нових доказів сторона звинувачення так і не надала".

Також видання наголосило, що поки що йшло слідство у Київраді намагалися усунути Трубіцина з посади голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Головним вигодонабувачем цього, як зазначає видання, є депутат Київради від УДАРу Дмитро Білоцерковець, який "давно просуває свій план реформувати правила розміщення МАФів, який негативно сприйняли підприємці Києва", і проти якого активно публічно виступав Трубіцин.

"Виходить, що сумнівна з точки зору доказової бази корупційна справа Трубіцина виявилася дуже на руку його головним політичним опонентам з УДАРу та Білоцерковцю особисто. Варто очікувати, що розгляд справи Трубіцина в суді по суті остаточно прояснить, чому НАБУ виявилося настільки заангажованим у цій справі, і де у Київраді потрібно шукати корупцію насправді", — підсумовує видання.