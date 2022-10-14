Образився? Компанія Ілона Маска відмовилася допомагати Україні — CNN

Загалом Україна отримала близько 20 тисяч супутникових інтернет-терміналів від SpaceX

Американський мільярдер Ілон Маск, який раніше встряв у серйозний скандал через позицію щодо війни в Україні, відмовляється від подальшого фінансування терміналів інтернет-зв’язку Starlink для нашої країни. Про це свідчать документи з проханням SpaceX до Пентагону щодо оплати роботи цих супутників.

Інформацію повідомляє CNN, посилаючись на отриманий від анонімних джерел лист, адресований фахівцям Міноборони США. У ньому зазначено, що компанія Маска нібито більше не може самостійно далі забезпечувати роботу Starlink. Для цього потрібні додаткові грошові вливання.

"Ми не в змозі далі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", — повідомляється в документі, підписаному директором державних продажів SpaceX.

Додатково до цього прохання представники Маска нібито долучили літнє прохання за підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо надання Україні ще 8 тисяч Starlink.

Зазначимо, що сам Маск у Twitter стверджував, що допомога Україні коштувала його компанії 80 млн доларів, а до кінця 2022 року сума витрат досягне і навіть перевищить 100 тисяч.

Багато користувачів мережі вважають, що така поведінка компанії SpaceX може бути пов’язана зовсім не з проблемним фінансуванням. Ілон Маск, який кілька тижнів поспіль сперечається зі звичайними українцями щодо ймовірного варіанту закінчення війни з рф, просто міг образитися на шквал критики, що обрушився на нього через спроби виставити Україну проросійською країною.

Нагадаємо, що інтернет-термінали Starlink справді є незамінним джерелом зв’язку для українських військових на полі бою. Однак нещодавно на Херсонському напрямку стався серйозний збій у їхній роботі, який Маск уже спробував виправдати.

Також "Телеграф" розповідав, що американський мільярдер міг проводити особисту розмову з диктатором путіним, перш ніж надати громадськості свій план щодо "мирного врегулювання" війни в Україні. Як відомо, він запропонував Україні змиритися з анексією Криму та прийняти нейтралітет щодо НАТО.