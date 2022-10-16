"Достатня загроза": Арестович назвав умови, за яких росіяни можуть повторно піти на Київ

Загарбники можуть спробувати вдарити психологічно, налякавши поверненням жахів умовної Бучі

Київщина все ще приходить до тями після нещодавніх масованих ракетних обстрілів, проте вже стала предметом для дещо іншої теми військових розмов. Цього разу — через ймовірну загрозу з боку Білорусі, адже всім хочеться знати, чи не станеться повторний наступ окупантів на столицю та найближчі населені пункти. На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, подібний варіант виключати не можна. Втім, самі ж росіяни дуже пошкодують, якщо знову вторгнуться до Київської області.

Про це військовий експерт заявив під час чергового інтерв’ю з Марком Фейгіним у YouTube-програмі правозахисника, повідомляє "Телеграф". Арестович наголосив: путін справді може ризикнути повторно розіграти карту з наступом на Київ.

Для цього, вважає радник ОП, йому варто лише зібрати біля українських кордонів близько 20-30 тисяч солдатів.

"Він визнає, що це достатня загроза, щоб нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі", — попереджає Олексій Арестович.

При цьому із травм, запевняє він, окупанти зможуть повторити лише Чорнобаєвську, і то — суто для себе. Це пов’язано з тим, що ЗСУ дадуть загарбникам надзвичайно сильно відсіч, неодноразово вдаривши по зосередженнях сил та техніки, чим, власне, і закінчать напад росіян.

Зазначимо, що сценарій із повтором походу окупантів на Київ не виключає і командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він також озвучив приблизний час, який може знадобитися російській армії для формування ударного кулака.

У такому разі (та й через зростання ракетної загрози) "Телеграф" вважає не зайвим згадати про існування переліку діючих укриттів у Києві.