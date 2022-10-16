Солдатам буде непросто: генерал США пояснив, що чекає армії України та рф на полі бою взимку

Ходжес упевнений: російські військові стануть ще деморалізованішими.

Поки мирні українці переймаються складнощами майбутнього опалювального сезону, військовослужбовці оцінюють усілякі сценарії подальшого розвитку війни. У тому числі прораховуються можливі кроки нашої та ворожої армій залежно від погодних умов. Наприклад, генерал армії США Бен Ходжес переконаний: росіянам цієї зими на війні буде набагато складніше, ніж українським захисникам.

Свою позицію він пояснив в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє "Телеграф". Екскомандувач Сухопутними військами Штатів у Європі переконаний: не в останню чергу проблеми чекають на окупантів через необхідність їм тримати оборону.

За словами Ходжеса, ЗСУ продовжать свій тиск на російських окупантів, не надто дозволяючи ворогу маневрувати, перегруповуватися або чогось навчатися на полі бою.

"Звичайно, взимку на полі бою через погоду буде складніше, — попереджає він. — Умови для солдатів будуть набагато складнішими, але для російських окупантів в обороні це дасться ще складніше, ніж для українських сил, які атакують".

Також на діях ЗСУ позначиться те, що вони мають своїх співгромадян у тилу, які підтримують та здійснюють посильну допомогу своїм військовослужбовцям. Росіяни ж часто тікають від війни, а їхні свіжі "мобіки" є непідготовленими та ненавченими солдатами, які годяться лише на "гарматне м’ясо".

Ходжес переконаний, що навіть якщо зима стане непростою в плані погоди, українська армія зустріне її більш підготовленою та ефективнішою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи встигнуть ЗСУ звільнити Херсон від російських загарбників до перших серйозних морозів. Варто також враховувати, що падіння оборони саме цього міста здатне переламати ставлення звичайних росіян до війни в Україні.