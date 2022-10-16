Китай закликав своїх громадян виїжджати з України: у чому причина

Бажаючі повернутися додому іноземці можуть звернутися до посольства

У той самий час, коли поляки, болгари та естонці залишають територію росії після заклику урядів своїх країн, Китай вирішив продемонструвати занепокоєння і за своїх громадян. Проте досить своєрідно — у Пекіні заявили, що громадянам КНР варто виїхати за межі України.

Про це повідомляє видання Global Times, посилаючись на заклик МЗС Китаю та Посольства цієї країни в Україні. Остання структура й узагалі обіцяє допомогти в евакуації тих китайців, які виявлять бажання покинути нашу державу.

Офіційною причиною такого занепокоєння представники Китаю наголошують на "серйозній ситуації з безпекою" на території України. Цікаво, що жодної згадки про те, хто саме є винуватцем подібної "ситуації", від Пекіна не з’являлося.

Евакуація, на думку офіційних осіб КНР, є найбільш посиленим безпековим засобом для їхніх громадян в Україні. Чи стало причиною такої пропозиції посилення масованих ракетних обстрілів з боку росії чи щось ще, також не зазначається.

Нагадаємо, що нещодавно з аналогічною пропозицією до своїх громадян виступили і Сполучені Штати Америки. Втім, з боку Вашингтона за час повномасштабного вторгнення рф прохання до американців покинути Україну озвучувалися неодноразово.