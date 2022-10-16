росія спробує анексувати Білорусь: опозиціонер озвучив терміни

Російський диктатор цілком міг залишити більш податливу Білорусь "на десерт"

Розмови, що відновилися, про ймовірне вторгнення в Україну з боку Білорусі турбують багатьох наших співгромадян. При цьому вважається, що олександр лукашенко може тягнути до останнього, щоб уникнути такого розвитку подій, але навіть це йому навряд чи допоможе позбутися пильної уваги з боку Кремля. Все тому, що путін має свої плани не лише на українців, а й на білорусів — заради "об’єднання" трьох народів в одній "великій росії".

За словами білоруського опозиціонера Павла Латушка, Москва має конкретний план щодо анексії Білорусі, повідомляє "Еспресо". Більше того, політик переконаний: це може статися вже до 2024 року, адже саме на цей час в росії заплановані чергові президентські "вибори".

Латушко наголошує, що, за всього бажання захопити Україну, путін розуміє — його армії злегка обламали зуби. Білорусь же, завдяки гнучкості лукашенка щодо Москви, залишається, як і раніше, ласим шматочком. На думку опозиціонера, її в росії "залишають на десерт".

"Як мені не сумно говорити це, як білоруському політику, але треба розуміти реальність цих планів, цю загрозу, щоб усвідомлювати, чому ж протистояти, — говорить він . — А це реальні плани путіна — з’їсти Білорусь, що означає анексувати".

Павло Латушко не виключає, що перекидання російських військовослужбовців на територію Білорусі може загрожувати країні наступним військовим конфліктом і спробою захоплення влади за допомогою сили. Усе тому, що путін хотів би бачити РБ у складі російської федерації.

Зазначимо, що перші тривожні дзвіночки вже з’являються безпосередньо на вулицях росії. Йдеться про начебто нешкідливі банери, які підтримують війну в Україні, при цьому зображуючи карту рф, у складі якої вже знаходиться Білорусь.

Росіяни вже вважають Білорусь частиною своєї країни

Зазначимо, що у зв’язку із загостренням ситуації між країнами чимало українців виступають за введення візового режиму з Білоруссю. Президент Володимир Зеленський вже передав це питання на опрацювання Кабміну. Як відомо, з росією подібна практика перетину кордону була офіційно встановлена з 1 липня 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, який режим було запроваджено олександром лукашенком у Білорусі через нібито "загрози з боку України".