Вступ України до НАТО: у Зеленського пояснили, чи будуть якісь країни проти

До кожної країни-партнера українці зможуть знайти свій підхід

Історична подія у вигляді подання української заявки на вступ до НАТО наробила наприкінці вересня чимало галасу. Втім, офіційний Київ сподівається, що ніхто з нинішніх західних союзників попри зовнішній скептицизм не буде чинити опір нашому членству в Альянсі. На думку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, подібної поведінки навіть не варто очікувати від Туреччини та Угорщини, які часто не надто прихильні до України.

Докладніше про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Політик наголосив, що, звичайно ж, без труднощів для української держави шлях до НАТО не обійдеться, проте всі проблемні кейси опрацьовуватимуться по черзі — з кожною із країн, яка може їх створити.

Жовква наголошує, що до кожної із країн-учасниць спілки українські політики планують знайти унікальний підхід.

"У нас є непоганий досвід набуття статусу кандидата в Європейському союзі, адже частина тих держав, про які ви згадали, зокрема Франція та Німеччина, також спочатку стримано ставилися до нашого кандидатства. Але 23 червня всі 27 країн — членів ЄС проголосували за статус кандидата. Тому Україна знайде достатньо аргументів, як переконати наших колег із європейських країн", — пояснює він.

Туреччина, на думку політика, "палиць у колеса" Україні вставляти не стане — тут Ігор Жовква взагалі не бачить проблем через довірчі відносини між урядами наших країн. Певні проблеми може створити Угорщина, але її слід розглядати під іншим градусом.

"Багато так званих експертів говорили, що Угорщина заблокує будь-яке рішення щодо ЄС, — нагадує він, відразу додаючи: — Я завжди казав, що цього не буде, і мені жодного разу не доводилося чути у формальних розмовах негативу від Угорщини. Я думаю, що й у питанні НАТО позиція цієї країни, яка до подання заявки була скептичнішою, може змінитися".

Загалом, упевнений представник Офісу президента, багато в чому на майбутні реакції та рішення лідерів західних країн вплине перемога України у війні з Росією. А у тому, що вона настане, Жовква не сумнівається.

Детальне інтерв’ю з чиновником ви можете прочитати на засланні: ПДЧ буде зайвим на шляху України до НАТО, але в цій історії є інший важливий момент, — заступник глави ОП

Також нагадаємо, що ми розповідали, чому Туреччина може не підтримувати у публічній площині рішення нашої країни стати членом Північноатлантичного Альянсу.