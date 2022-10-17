Змусити себе піти в атаку: мобілізовані росіяни на Донбасі знайшли "вірний" спосіб

Припущення не є підтвердженим, але повідомлень про це багато

В Україні триває 236-й день повномасштаного вторгнення російських окупантів. У Луганській області Збройні сили України продовжують звільняти в боях населені пункти. У намаганнях переломити ситуацію на сході країни загарбники вдаються до різних методів, деякі з яких доволі жорстокі або ж руйнівні.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів про припущення, яке пояснює, чому багато мобілізованих росіян безперервно йдуть у наступ, навіть розуміючи, що їх чекає смерть.

"Я не намагаюся бути експертом, але є таке припущення, що все ж таки деякі ті "мобіки" просто колять собі по дві дози промедолу. Це в них наркотичний засіб, щоб полегшити собі (стан — ред.), в стані шоку не загинути. Це абсолютно нормально, у кожній аптечці повинен бути наркотик або там промедол або щось на кшталт такого. Вони одразу два шприця вколюють собі і дійсно на піднесеному стані, в ейфорії йдуть і болі вони не відчувають. Багато таких є свідчень від військових", — зазначив Гайдай.

Крім того, як зазначається, через всю Луганщину окупанти ставлять бетонні куби та риють окопи — будують таку собі "лінію Маннергейма" і готуються до тривалої оборони. Крім того, танками, артилерією, градами вони зтирають з лиця землі звільнені ЗСУ населені пункти.

Коментар Сергія Гайдая

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Збройні сили України продовжують наступ у Луганській області. Українцям показали свіжі карти боїв.