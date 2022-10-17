"Завершуємо розробку": Укроборонпром розповів, чим відповімо на атаку іранських дронів

Наразі точно не підтверджено, що це безпілотник

На тлі масових атак іранських дронів-камікадзе по Києву та іншим містам України, які переважно були збиті силами ППО, але деякі все ж таки спричинили руйнування та людські жертви, в Укроборонпромі розповіли про завершення розробки нового українського озброєння. Мова може йти про ударний безпілотник. Він має дальність до 1000 кілометрів і вагу бойової частини в 75 кг.

Про це повідомила пресслужба державного концерну "Укроборонпром" на сторінці у Фейбук. Вони також оприлюднили фрагмент фотографії безпілотника. Як зазначається, атаки повітряними "мопедами" – це агонія російської федерації, так як Збройні сили України продовжують перемагати на фронті. Методи росіян — це залякування і терор цивільних мирних людей.

"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення "Укроборонпрому"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерти розповідли, чим, як і де можна збивати російські дрони іранського виробництва. Є кілька обмежень, про які слід знати.