Поліція Києва показала відео збивання іранського дрона: путінці відповіли хвилею брехні

Пропагандисти встигли придумати "легенду"

Зранку 17 жовтня російські окупанти атакували територію України дронами-камікадзе іранського виробництва, внаслідок чого в Києві та деяких інших українських містах зруйновані будинки та є загиблі та поранені. Деякі з "шахідів" були збиті правоохоронними органами, тож російські пропагандисти вже намагаються виправдати свої обстріли і звинувачують у всьому Збройні сили України та поліцію.

На це звернув увагу народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. За його словами, пропагандисти розповідають, як насправді "мирні" росіяни просто обстрілюють об’єкти інфраструктури, а ось ніби через поліцію, яка стріляє по шахідах, вони й потрапляють у будинки. Депутат спростував таку інформацію простими фактами.

"Це повна маячня! По-перше, завдяки поліції, цей дрон був збитий і не потрапив у мирних мешканців. По-друге, єдиний, хто винен у вибухах і смертях — це росія. Це вона запускає дрони і вбиває наших жителів, це вона нищить заводи, ТЕЦ, будинки, дитячи майданчики. Цьому нема виправданя. Ніхто не має права бити дронами чи ракетами по мирним містам. Росія — країна-терорист", — йдеться в повідомленні Гончаренка.

Повідомлення Гончаренка

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у понеділок, 17 жовтня, Київ зазнав масової атаки російських дронів-камікадзе, у місті пролунали вибухи. Крім того, атаки були здійснені по Запоріжжю, Сумській та Дніпропетровській областях.