Блакитна мрія лукашенка. Політолог розповів, чи чекати нового нападу на Україну з білорусі

Готовність РБ до повторної наземної операції на півночі країни в напрямку Києва "Телеграфу" оцінив Євген Магда

Повторне вторгнення з півночі на Україну з території білорусі та новий наступ на Київ в осінньо-зимовий період можна порівняти із самогубством. А російські мобілізовані витратять якийсь час на злагодження та навчання на білоруській території, а загодом ймовірно повернуться назад в рф.

Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" зробив директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда, коментуючи загрозу чергової наземної операції проти України за участі РБ.

"В моєму розумінні ці загрози (повторного вторгнення, — Авт.) не актуалізуються, тому що у нас є лукашенко, який хоче, щоб він був на кожному весіллі нареченим. І він відповідно хоче, щоб з ним рахувалися. Це його така собі, так би мовити, блакитна мрія. Але справа в тому, що, як відзначають військові експерти, з білорусі вивозять техніку, танки та інш., а завозять російських військових (цих чмобіків). Вони там будуть проходити злагодження, навчання, і можливо їх будуть потім вивозити назад у росію. Але уявити важко, що їх там восени/взимку через болота, через ліси поженуть на Київ. Від росії усього можна очікувати, але, як на мене, це якось вже виглядає, як самогубчий варіант", — аргументує він.

Коментуючи політико-дипломатичні важелі на білорусь після чергової атаки на Київ дронів-камікадзе, які попередньо летіли з території РБ, експерт сказав наступне: "Дипломатичних важелів (на Мінськ, — Авт.) немає, тому що одна з причин, чому не розірвані дипломатичні відносини до цього часу, полягає в тому, що через білорусь повертається до Батьківщини достатня кількість наших громадян після свого перебування на окупованих територіях".

"Є один-єдиний КПП, — продовжує політолог, — який відкритий, і через нього повертаються. Зрозуміло, що не тільки закрити кордон, а й розірвати дипломатичні відносини було б набагато легше".

Але, на його думку, тоді виникає питання, чи готова українська влада зробити певну переорієнтацію, тобто, "якщо ми розриваємо дипломатичні відносини з Мінськом, то ми маємо активізувати контакти зі Світланою Тихановською".

"І не лише з Тихановською, а з білоруською опозицією взагалі. Бо насправді не секрет, що на сьогоднішній момент "Об'єднаний перехідний кабінет" не представляє всіх без виключення білоруських опозиціонерів. Це факт. Відповідно, треба шукати можливість про щось говорити і взаємодіяти, шукати спільну мову. Тобто, говорити, як серйозні дорослі люди про певні спільні перспективи, не забуваючи, що сотні білорусів воюють в лавах ЗСУ… Я б сказав, що на білоруському напрямку на сьогодні питань набагато більше, ніж відповідей", — зазначає Магда.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", минулого тижня самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко оголосив про запровадження на території країни "режиму підвищеної терористичної небезпеки".

Раніше створення олександром лукашенком спільного військового угруповання з росією стало черговим приводом для паніки українців. Однак політтехнолог Михайло Шейтельман пояснював, чому вторгнення з боку Білорусі малоймовірне.