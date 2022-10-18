росія бреше: в МЗС розповіли про чергову спробу рф роздмухати паніку в Україні

Не слід вестися на хитрощі окупантів

Після масованого обстрілу території України в понеділок, 10 жовтня, деякі з країн світу закликали своїх громадян покинути Україну задля власної безпеки. Так само стало відомо про те, що нібито деякі посольства закриваються. Вважається, що такі вкиди роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку. Останній приклад – раптове "закриття" посольства Сербії, яке направді виїхало з Києва ще в березні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, уряд постійно підтримує зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після повномасштабного вторгнення. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території, і всі перебувають на місцях.

"Безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли росією Києва 10 жовтня", — йдеться в повідомленні речника.

Крім того, Ніколенко зазначив, що українська сторона докладатиме максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права. Він закликав іноземних дипломатів також не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росіяни запустили новий фейк щодо евакуації посольств з України після обстрілів. Українці це швидко розкрили.