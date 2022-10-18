Перехід росії на іранські дрони - випадок неординарний: Буданов пояснив прокол рф

"Шахіди" не можуть замінити ракети, але їх у рф набагато більше

Масовані обстріли України, які регулярно здійснюють російські окупанти по цивільним будівлям та об'єктам критичної інфраструктури, останнім часом здійснюються не тільки ракетами, а ще й переважно дронами-камікадзе іранського походження. Точно не можна сказати, який запас ракет для атаки росія досі має, але він вже критичного рівня, адже на таку тривалу війну вони не розраховували. Саме тому безпілотні літальні апарати стали для рф чудовим варіантом.

Про це розповів керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. За його словами, кількість ракет у росії впала вже нижче критичного рівня. Він має на увазі рівень 30%.

"Ви маєте зрозуміти, що сам факт переходу російської федерації на використання іноземних дронів – це вже сам по собі випадок неординарний для росії, скажімо так. Цьому "посприяла" низька точність російських ракет, а також мала їхня кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються", — повідомив Буданов.

Саме для подолання дефіциту ракет росіяни вирішили застосовувати іранські БПЛА. За своїми характеристиками "шахіди" не можуть замінити ракети, хоча рф має безпілотників набагато більше, а точність їх влучення набагато вища.

Конкретно ракет "Іскандер" у росії залишилося 13% від всієї наявності ракет від 24 лютого. Таким чином, вони повністю ігнорують обороноздатність країни, адже згідно з концепцією безпеки заборонено "опускатися" нижче 30%.

Кирило Буданов, інтерв'ю

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кирило Буданов розповів, коли може закінчитися війна в Україні. Крім того, він зазначив, які процеси очікують українців після перемоги.