Україна радикально відповіла Ірану через безпілотники

Він вважає, що Україна може переглянути своє рішення, якщо Іран припинить постачати зброю агресору

російська федерація активно продовжує закуповувати у Ірана небезпечні дрони-камікадзе, які спричиняють руйнування цивільних будівель та критичної інфраструктури в Україні. У зв'язку з цим, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Напередодні свого брифінгу він закликав запровадити жорсткі санкції проти Ірану за допомогу країні-агресору. Він назвав дії Ірану підлістю і брехнею та нагадав, що публічно Тегеран стверджує, що виступає "проти війни" і не підтримуватиме жодну зі сторін зброєю.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", — пояснив він під час виступу.

Крім того, за словами міністра, Україна ніколи не займала антиіранську позицію, але через те, що Іран став учасником злочину агресії, українці сьогодні займають дуже чітку і чесну позицію. Якщо Іран припинить постачати зброю росії, тоді може піти мова про відновлення відносин.

Брифінг Дмитра Кулеби

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Іран заявив, що тримає нейтралітету в російсько-українській війні, а всі дані про отримання росією безпілотників іранського виробництва "необґрунтовані".

Крім того, газета The Washington Post повідомила, що Тегеран таємно погодився передати рф балістичні ракети двох типів, які призначені для завдання ударів на відстані до 700 км.