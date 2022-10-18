Визнання Україною окупації Чечні: просто декларація чи ще один удар по росії

Експертка Олеся Яхно-Бєлковська розказала "Телеграфу", чому агресія рф невідворотно спрацює проти росіян

Постанова Верховної Ради України про визнання Ічкерії тимчасово окупованою росією глобально не впливатиме на хід подій у рф, але є показником розуміння українськими парламентарями тих відцентрових процесів, що відбуваються як на Кавказі, так і в інших суб'єктах агресивної федерації. Водночас сама москва запустила всередині росії деструктивні процеси у міжнаціональній політиці, які врешті-решт і вдарять по кремлю та стабільності в державі, а також в її окремих суб'єктах.

Таку думку "Телеграфу" висловила експертка, політологиня Олеся Яхно-Бєлковська.

"На мій погляд, це (прийняття постанови ВР, — Авт.) відображає розуміння тенденцій. Але насправді, якби не було прийнято такої декларації, то все одно, як мені здається, в самій росії будуть відбуватися певні процеси. Але те, що ми це приймаємо, показує, що ми розуміємо, що може бути в рф", — зазначає експертка.

За її словами, вже є фактом, що певні відцентрові процеси в росії можуть розпочатися не лише в Чечні, а можливо відбуватимуться в інших суб'єктах федерації та охоплюватимуть інші народності чи народи. Проходитиме це "безвідносно того, чи була б прийнята така декларація українським парламентом (або якимось іншим парламентом), чи не була б прийнята".

"росія, яка намагалася через запровадження зовнішньої агресивної політики (зокрема так званої "псевдоруської весни", що, мовляв, треба захищати російськомовне населення в Україні) насправді просто консервувала у себе проблеми, пов'язані в тому числі з міжнаціональною політикою. Тому що, за великим рахунком, в росії цим ніхто не займався. Як відомо, рф повністю контролювала інформаційний простір й інколи навіть мовні проблеми не висвітлювала, які є в багатьох суб'єктах федерації. Це не лише Кавказ, як такий округ федерації, народи якого чітко проявляють свою позицію. Є маса й інших суб'єктів федерації, де є певне невдоволення. Просто воно ніяким чином не проявляється", — зазначає експертка.

Яхно-Бєлковська додала, що рф пішла шляхом агресивної політики і при цьому не вирішила проблеми для самої себе: якщо це протоімперія (як це було в багатьох імперіях), "то вона будується по принципу мультикультуралізму, а не по принципу православ'я, "руського міру" тощо".

"А як же інші "міри": мир чеченський, татарський, башкирський і т.д.?! Тобто, тут відбулося вивищення якоїсь однієї нації. Тому логіка війни і намагання перенести рішення щодо внутрішнього порядку за рахунок створення якихось зовнішніх загроз і що треба постійно боротися з якимись "ворогами", врешті-решт зіграє погану гру із самою росією. Адже ми вже бачимо, що сам факт мобілізації виявив несправедливість по ряду ліній всередині росії", — каже політологиня.

За її оцінками, по-перше, в основному в рф нерівномірно відправляють на війну з Україною тільки представників окремих суб'єктів федерації, окремих національностей.

"І ми вже знаємо, що там, наприклад, жінки Дагестану виходили на протест, а рамзан кадиров сказав, що чеченців і так було забагато, які вже за цей час воювали без усякої мобілізації. Тобто, це одна лінія — виявлення цієї соціальної несправедливості", — пояснює вона.

По-друге, проявилася ще одна загрозлива для росіян лінія, що стосується соціального статусу мобілізованих, "коли діти еліти навряд чи підуть на війну, в той час як вихоплюють звичайних людей на вулицях, в офісах тощо".

"У разі погіршення економічного стану і розуміння несправедливості та розподілення доходів, а також того, що там на війну кидають більше окремих національностей, врешті-решт це може актуалізувати питання всередині самої рф. І в першу чергу, звісно, це Кавказ, як найбільш такий енергійний регіон в прояві своєї позиції", — прогнозує Яхно-Бєлковська.

Нагадаємо, раніше журналістка "Телеграфу" Юлія Забєліна поспілкувалася з главою уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмедом Закаєвим. За його словами, з росіянами потрібно чинити так, як вони на це заслуговують. Крім того, Закаєв розповів, що для краху кремлівського режиму Україна має перемогти.

Як повідомляв "Телеграф", лідер Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв розповідав раніше також, коли Україна може перемогти росію. Крім того, він припускав, що станеться з країною-агресором після цього.