Кремль міг "дотиснути": білорус, який воює за Україну, розповів, чи ризикне лукашенко вступити у війну

Білоруси більш адекватно оцінюють ситуацію, ніж російські військові

Імовірне вторгнення білоруської армії в Україну все ще хвилює багатьох наших співвітчизників. Враховуючи останні рішення та заяви диктатора олександра лукашенка, це не дивно. За словами командира полку Кастуся Каліновського, в якому за цілісність нашої країни воюють білоруси, Дениса Прохорова, Кремль міг остаточно "дотиснути" невизнаного президента РБ, хоча той і намагався максимально довго ухилятися від повноцінної участі у війні проти України.

Як розповів Прохоров в інтерв’ю "РБК-Україна", вторгнення білоруських військових на українську землю виключати не можна, адже подібний наказ від лукашенка цілком може з'явитися. Втім, особливої паніки серед ЗСУ немає, і на це свої причини.

"Військовослужбовці лукашенка переважно молоді люди, — пояснює командир полку Калиновського. — Вони користуються інтернетом і розуміють масштаб втрат путінської армії за всі місяці війни. Розуміють, що таке "Байрактар", що таке ленд-ліз".

Денис Прохоров

На думку Дениса Прохорова, білоруси не хочуть, як російські окупанти, повертатися додому у трунах чи пластикових пакетах. Тому, швидше за все, армія Білорусі під час спроби вторгнення в Україну сильно саботуватиме накази "згори".

Також військовий прогнозує збільшення військовополонених в обмінному фонді. Як підтвердження своїм словам, наводить приклад із чат-ботом власного полку. У ньому, за словами Прохорова, вже зараз можна знайти багато повідомлень, де білоруси уточнюють, як можна буде здатися в полон.

"Реальну загрозу там може становити якась "спецура", яка реально тренується, — зазначає Прохоров. — І то їх у лукашенка — тисячі дві максимум".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українські генерали думають про можливий повтор наступу на Київ із боку Білорусі. Чи готові ЗСУ і як зустрічатимуть "гостей" у разі потреби, пояснював Сергій Наєв.