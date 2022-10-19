Вторгнення Білорусі до України таки можливе? В Об’єднаних силах назвали терміни

До кінця року ситуація на північних кордонах нашої країни має залишитися стабільною.

Розмови про можливий напад російських загарбників разом із білоруськими військовими стають дедалі частішими. Не виключають такої можливості і в Об’єднаних силах ЗСУ, хоч і наголошують — в найближчі місяці це навряд чи станеться. Вищою загроза стане навесні 2023 року — ворогові якраз вдасться накопичити достатню кількість сил та ресурсів.

Про це заявив помічник командира ОЗ ЗСУ Євген Силкін, повідомляє "Укрінформ". На його думку, наразі українські військові повністю контролюють північні кордони країни, які є "сусідами" Білорусі, і впевнені у неможливості нападу в найкоротший термін.

"За нашою оцінкою, до кінця року ворог не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу, — зазначив військовослужбовець. — А навесні подібна загроза може значно зрости".

Нині, за словами Силкіна, в Білорусі може перебувати щонайменше 10 тисяч російських військовослужбовців, до 170 танків та двох сотень броньованих машин. Також туди перекинули не менше сотні мінометів та безліч артилерійських систем. Часто російські пілоти використовують білоруський повітряний простір для атак по мирних містах України.

Однією з причин, чому росія нагнітає ситуацію з ймовірним залученням РБ до війни, є спроба перешкодити перекиданню додаткових резервів військовослужбовців від північних кордонів на Донбас чи Південь України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як білорус Денис Прохоров, командувач полку Кастуся Каліновського, оцінює ймовірність вторгнення армії Білорусі до України.

Крім цього, ми писали про те, що ж могло спонукати лукашенка погодитися на розміщення російських військових на території РБ.