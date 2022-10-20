Чехія має намір передати Україні чергову військову допомогу: що відомо

Загалом Прага надала нашій країні техніки та іншої допомоги за час війни на суму 4,2 млрд євро

Чехія, яка нещодавно підтримала ідею із забороною на в’їзд російських громадян, готується до чергового кроку на підтримку України. Цього разу йдеться про надання чергового пакету військової допомоги, який включатиме певне озброєння для ЗСУ. Цю "передачу" планують узгодити з представниками чеського уряду на найближчому засіданні.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на заяву глави Міноборони Чехії Яни Чернохової, яку вона опублікувала на особистій сторінці у Twitter. Політик наголосила, що її країна продовжує тримати слово, допомагаючи Україні та нашій армії всілякими військовими постачаннями.

"На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження військової техніки, яку ми можемо віддати, — наголосила міністр. — Два тижні тому — майже на 400 млн, а сьогодні — на 22 млн крон".

При цьому вона попросила вибачення за те, що не може конкретно назвати озброєння, яке буде надано українським військовослужбовцям. Судячи з усього, подібна "тиша" є однією з умов чергового постачання.

До речі, свою посаду в соцмережах чеська політика закінчила хештегом "Слава Україні".

У цей час Ізраїль продовжує грати в незрозумілі політичні ігри. Раніше частина представників уряду країни закликала найвище керівництво приєднатися до військової допомоги Україні, включаючи й постачання зброї. Однак 20 жовтня стало відомо, що ізраїльські політики не планують цього робити, незважаючи на підтримку росії Іраном. Зазначимо, що Іран є одним із головних противників Ізраїлю на світовій арені.