росія пригрозила ООН через збиті в Україні іранські дрони — Кислиця

Іранські дрони можуть стати каменем спотикання між росією та ООН

На тлі підготовки Ірану до передачі росії ще більшої кількості безпілотників і навіть ракет, про які дізналися ЗМІ, рф вирішила погрожувати ООН. Причина — вірогідна перевірка організацією іранських дронів, які збили в Україні.

Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця. У повідомленні у соцмережі "Твіттер" він зазначив, що логіка такої заяви від росії "дебільна". росія нібито переоцінить співпрацю з генсеком ООН, якщо він направить експертів в Україну для перевірки БПЛА.

Сергій Кислиця оцінив логіку росії

Кислиця також додав, що вони були виготовлені в Ірані та використання їх у вбивствах мирних громадян порушує резолюцію ООН. Російське використання іранських безпілотників завдало Україні чимало неприємностей, починаючи з атак на енергосистему, до влучення "мопедів" у житлові будинки.

Нагадаємо, Україна запросила експертів оглянути залишки збитих безпілотників і звернулася до організації через те, що дальність їхньої дії перевищує 300 км. Питання захисту від них стоїть дуже гостро — у ситуацію вирішили втрутитися в НАТО та передати Україні антидронні системи ППО. Через передачу росіянам БпЛА проти Ірану готують санкції як у Європі, так і в США — крім санкцій, на допомогу Україні також обіцяють ППО.