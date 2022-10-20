США не припинять постачання зброї для України, є "план Б"

Експерти-міжнародники оцінили "Телеграфу" загрозу зміни курсу Штатів щодо озброєння ЗСУ

Окремі заяви представників американського політикуму стосовно корекції військової підтримки України чи навіть припинення постачання зброї та фінансування варто з одного боку сприймати стримано, але з іншого — позиція деяких політиків США є дійсно певним тривожним дзвіночком для Києва. Хоча військова підтримка все одно продовжиться з огляду на один ключовий фактор.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, експерт-міжнародник Максим Ялі, коментуючи гучні резонансні заяви республіканця Кевіна Маккарті та експрезидента США Барака Обами (який представляє провладну Демократичну партію).

Як повідомлялося, раніше лідер меншості в Конгресі Кевін Маккарті висловив скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні в ситуації, коли республіканці знову візьмуть більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів, що відбудуться 8 листопада.

Водночас Обама також заявив, що США та союзникам варто було б чесно сказати Україні, як далеко вони можуть зайти в підтримці Києва. При цьому він наголосив, що українці мають самі вирішувати, як далеко їм просуватися і як правильно розпоряджатися отриманою допомогою.

"Маккарті насамперед очолює ту фракцію республіканців у Конгресі, які є найбільшими прихильниками Трампа (експрезидента США Дональда Трампа, — Авт.). Тому тут в принципі перекликаються ці заяви з риторикою самого Трампа. Але в цілому це далеко не єдина фракція в Республіканській партії. Що є добре для нас — поки що існує двопартійний консенсус (щодо України, — Авт.). Проте звичайно це все одно тривожні сигнали напередодні виборів до Конгресу США. У разі перемоги на них республіканців, ситуація з допомогою Україні може може бути скорегованою. Хоча є ленд-ліз — "план Б" — який досі в принципі ще не запрацював, і який дає нам можливість без згоди Конгресу виділяти Україні військову допомогу", — зазначає Ялі.

Коментуючи слова Обами, експерт пояснив, що в Демократичній партії і в адміністрації президента США Джо Байдена також є крило демократів, які виступають за зменшення військової допомоги Україні та закликають до переключення на внутрішні проблеми Сполучених Штатів. Тобто "українське питання" весь час перебуває в дискусійному відкритому полі.

Експерт з міжнародних відносин Олег Бєлоколос у коментарі "Телеграфу" звернув увагу, що тема озброєння України в США стала дещо заполітизованою. Але трагедії з того робити не слід.

"Треба почати з того, щоб дещо знизити емоційний градус, бо останніми днями в соцмережах люди просто б'ється дехто в істериці , мовляв, давайте вже нам до вечора якісь там системи (ППО, — Авт.). Треба спокійніше ставитися і нерви берегти. Політики — на те й політики, щоб робити заяви. Ми маємо розуміти, що зовнішньою політикою США займається адміністрація Білого дому, президента. Позиція щодо війни була визначена в десятках документів, офіційних заявах про те, що допомога буде розширюватися і поглиблюватися. І ми бачимо це на кожній зустрічі, яка проходить в Рамштайні, що саме США там грають провідну роль. Аби консолідувати міжнародну підтримку України у військовому контексті", — каже він.

Однак, як зазначив експерт, в Україні мають розуміти, що у Штатах є політики, які ретранслюють побоювання деякої частини громадян (які окрім США є також і в інших країнах Європи та світу), що допомога може втягнути Америку у війну, а потім, мовляв, це може "завершитися ядерним апокаліпсисом". "Тому ці настрої теж треба розуміти. — продовжив він. — І ми теж не сильно й переймалися, коли в Сирії росіяни зрівнювали із землею Алеппо. А багато хто з нас і не знав, що там відбувається і які були людські страждання. У людей (в США зокрема) є плани, статки, діти, і ніхто не хоче, образно кажучи, горіти в ядерному вогні".

"Треба спокійніше ставитися. На жаль, наше суспільство, можливо, деякі навіть представники нашої адміністрації, не зовсім розуміють, як працює механізм вироблення прийняття зовнішньополітичних рішень у США. Він проходить певну трансформацію, постійно перебуває в русі, в динаміці, реагує на зміни в настроях американців… Але підтримка України серед населення Штатів — десь на рівні 60-70%. Відтак на подібні заяви політиків нам не треба так болісно реагувати. У нас є офіційна підтримка з боку Вашингтона… Але звичайно не потрібно сидіти, склавши руки, на це все дивитися (на заяви противників озброєння ЗСУ, — Авт.). Є наше МЗС, посольство України в США, які мають щоденно працювати, переконувати, виходити на медіа, йти в Конгрес і розмовляти, схиляти, знаходити аргументи, дискутувати з тими, хто не зовсім впевнений, що така масштабна підтримка України — на користь США", — підкреслює Бєлоколос.

Він також наголосив, що насправді підтримка України як раз і є в інтересах Штатів, аби українські партнери Вашингтона перемогли у війні проти рф та завдали поразки "такому агресивному режиму" путіна.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США дали чітку відповідь, чи зміниться підтримка України після виборів до Конгресу. Як повідомив заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател, підтримка нашої країни залишиться непохитною. "Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона залізна", — сказав він.

Своєю чергою колишній посол України в США дипломат Володимир Єльченко в коментарі "Телеграфу" повідомив, що заяви стосовно припинення військової підтримки варто сприймати як передвиборчий популізм.