Причина ладнати з росією: Трамп вчергове оскандалився через свою заяву

Українці не підтримали таку основу для переговорів

Сполучені Штати Америки протягом всього повномасштабного вторгнення росії підтримувалb Україну — від фінансової і військової допомоги до участі в політичних розбірках з окупантами. Однак, такі методи не вважає правильними колишній американський президент Дональд Трамп. Він закликає "подружитися" з кремлем через ядерну зброю.

Таку думку він висловив в інтерв'ю редактору газети The Washington Post Бобу Вудворду, а запис його слів оприлюднив телеканал CNN. За його словами, наявність у російської федерації ядерних боєголовок це достатня причина, аби спробувати знайти спільну мову з нею.

"Ладити з росією це добра річ, не погана, так? Особливо тому, що вона має цілих 1332 чортові ядерні боєголовки", — повідомив політик.

Уривок з інтерв'ю

У мережі на таку промову експрезидента США відреагували доволі бурхливо. Політичний експерт Юрій Романенко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що Трамп абсолютно точно не є "корисним" і не відстоює інтереси України. У коментарях користувачі мережі підтримали таку позицію політолога. Вони підкреслюють, що заяви політиків на підтримку дружби з державою-агресоркою тільки підштовхують лідерів інших країн "продовжити розробку ядерної зброї", адже тоді "США подружиться з ними".

Коментар Юрія Романенка

Крім того, російські спільноти в соціальних мережах одразу ж підхопили заяву. Вони безперечно радіють такій підтримці та тосу, що ядерний шантаж володимира путіна справді працює і впливає на країни Заходу.

Публікації російських груп

Раніше експерти спеціально для "Телеграфу" розповіли, що можуть значити заяви в США про скорочення військової підтримки Україні.