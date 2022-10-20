Вибух на Кримському мості: Зеленський відповів, чи була рука України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "наскільки йому відомо", Україна не є замовником теракту на Кримському мосту, який стався 8 жовтня. Він відкинув усі припущення про те, що українські спецслужби могли це зробити.

Про це він повідомив в інтерв'ю канадському телеканалу CTV. За його словами, у росії є свої власні проблеми між військовими і спецслужбами, тож слід звернути увагу на ці розбірки.

"Ми цього (вибуху на Керченському мості – ред.) точно не замовляли, наскільки мені відомо. Вони (в росії – ред.) мають серйозні відносини між військовими та їх спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний", — відповів він на питання про те, хто стоїть за підривом.

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